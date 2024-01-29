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Uçuruma yuvarlanan vinç yüklü kamyon paramparça oldu: 1 ölü - Son Dakika
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Uçuruma yuvarlanan vinç yüklü kamyon paramparça oldu: 1 ölü

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde tamire götürülen vinç yüklü kamyon, uçuruma yuvarlanarak paramparça oldu. Kazada, 25 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti. Olay yerine gelen ekiplerin uzun uğraşları sonucunda sıkışan sürücünün cansız bedeni çıkarıldı. Bölgede sık sık kazaların yaşandığı belirtildi ve kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Uçuruma yuvarlanan vinç yüklü kamyon paramparça oldu: 1 ölü
29.01.2024 - 23:32,
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Uçuruma yuvarlanan vinç yüklü kamyon paramparça oldu: 1 ölü

KOCAELİ - Kocaeli'nin Körfez ilçesinde tamire götürülen vinç yüklü kamyon uçuruma yuvarlandı. Hurdaya dönen vincin altında kalan 25 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti.

Olay, İlimtepe Hacıosman Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Metehan Şahin (25), sanayiye gitmek üzere, 54 B 8007 plakalı vinç yüklü kamyon ile yola çıktı. Araç, seyir halindeyken sürücüsünün kontrolünden çıkarak yaklaşık 30 metrelik uçuruma yuvarlandı. Kazanın şiddetiyle kamyon paramparça oldu, Metehan Şahin ise araçta sıkıştı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, genç adamı sıkıştığı yerden kurtarabilmek için çalışma başlattı. Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalesinde Şahin'in hayatını kaybettiği tespit edildi. Metehan Şahin'in cansız bedeni, itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları neticesinde bulunduğu yerden çıkarıldı.

Öte yandan, aynı bölgede sık sık kazaların yaşandığı da öğrenildi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA
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