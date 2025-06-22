Ucuza Tatil Dolandırıcılığına Dikkat! - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3.Sayfa

Ucuza Tatil Dolandırıcılığına Dikkat!

Ucuza Tatil Dolandırıcılığına Dikkat!
22.06.2025 09:34
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Uzmanlar, sosyal medyada artan ucuz tatil paylaşımlarının dolandırıcılık riski taşıdığını uyarıyor.

Son dönemde özellikle yaz mevsimlerinde sosyal medyada 'ucuza tatil' paylaşımları çoğalıyor. Dolandırıcılık amaçlı yapılan paylaşımlara dikkat edilmesi noktasında uyarıda bulunan uzmanlar, alışveriş yapılmak istenen internet sitelerinin dikkatli şekilde incelenmesi gerektiğinin altını çiziyor.

İnternet siteleri ve uygulamalar üzerinden dolandırıcılık olayları her geçen gün artıyor. Sosyal medya platformları ile para kazancı sağlamak isteyen dolandırıcılar, 'ucuz tatil fırsatı, uygun kaparo ödeme fırsatıyla kaçırmayın' paylaşımları ile vatandaşların ilgisini çekmeye çalışıyor. Uzmanlar, alışveriş yapılmak istenen internet sitelerinin dikkatli şekilde incelenmesi gerektiğinin altını çiziyor.

"Sihirli kelime tabii ki de 'ucuz tatil' kelimesi"

Dolandırıcıların sosyal medyada vermiş oldukları reklamlarla halka ulaştıklarını anlatan avukat Asiye Tuğçe Çakır, "Bu reklamda etkileyen kelime tabii ki 'ucuz tatil' kelimesi. Genelde de vatandaşlar arama motorlarına ucuz tatil yazdıkları için bu şekilde vatandaşların önüne daha çok çıkıyorlar. Sponsorlu reklamlar aracılığı ile de tabii ki halkla buluşma oranları yükseliyor. Artık devrin teknoloji çağı olması nedeniyle seyahat acentalarıyla yüz yüze görüşme yüzdesi azaldı. Bu nedenle sosyal medyadan ve arama motorlarına yazdığımız kelimelerden vatandaşlarla artık daha kolay buluşuyorlar" dedi.

"Bakanlık sitesinden siteler kontrol edilsin"

Vatandaşlara tavsiyelerde bulunan Çakır, turizm tesisinin Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan belgeli olup olmadığının, turizm tesislerin kaç yıldız sahibi olduğunun, seyahat acentalarına ilişkin bilgilerin kontrol edilebileceğini belirterek, "Vatandaşlar URL web adreslerini, diğer bir ifadeyle HTTPS ile başlayan ibareyi kesinlikle kontrol etmeliler. Artık Kültür ve Turizm Bakanlığının sitesinden de güvenilirliğini kontrol edebiliyorlar. Aynı zamanda Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği sitesinden de kontrol sağlamak mümkün. Bu sitelere önümüze reklam olarak çıkan veya arama motorunda kendi yazmamız ile karşılaştığımız sitelerin web sitelerinin linkini yazmamız halinde güvenilir olup olmadıklarını da kontrol edebiliyoruz" şeklinde konuştu.

"Otele girişiniz öncesinde veya tatilinizden sonra ödeme yaparsanız daha garanti olacaktır"

Ödeme noktasına değinen Çakır, "Bir diğer önemli husus ise eticaret.gov.tr adresinden de nereden alışveriş yaptılar ise oranın linkini yine tıklayarak güvenilir bir site olup olmadığını kontrol edebiliyorlar. Buradan da bu sitenin ticari olarak devamlılığı var mı bunu kontrol ediyorlar. Bizim vatandaşlara tavsiyemiz alışveriş yapmaları halinde genelde ön ödeme, kapora isterler. Böyle bir ödeme yapmalarını kesinlikle tasvip etmiyoruz. Çünkü 'ne kadar güveniyorum' deseniz bile artık halk kendi hayat akışından dolayı zaman kısıtlamasından dolayı 'aman bir an önce tatilimi, rezervasyonumu yapayım' deyip bu tuzaklara düşebiliyor. Olabildiğince otele girişiniz öncesinde veya tatilinizden sonra ödeme yaparsanız daha garanti olacaktır. Eğer bir ödeme yaparsanız ve dolandırıldığınızı anlarsanız en yakın karakola veya en yakın adliyede savcılığa bir başvuru ile hesaba göndermiş olduğunuz paranın blokesini talep edebilirsiniz" diye konuştu. - KONYA

Kaynak: İHA

Dolandırıcılık, Dolandırıcılık, Sosyal Medya, Alışveriş, Ekonomi, 3-sayfa, Finans, Hukuk, Yaşam, Medya, Tatil, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Ucuza Tatil Dolandırıcılığına Dikkat! - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İstanbul’da kene vakalarında artış 6-7 bin kişi hastaneye başvurdu İstanbul'da kene vakalarında artış! 6-7 bin kişi hastaneye başvurdu
Bakan Tekin, öğretmen çiftin 7 çocuğu olduğunu duyunca şaşırdı Hemen talimat verdi Bakan Tekin, öğretmen çiftin 7 çocuğu olduğunu duyunca şaşırdı! Hemen talimat verdi
Altın fiyatlarında 3 hafta sonra bir ilk yaşandı Altın fiyatlarında 3 hafta sonra bir ilk yaşandı
Jeff Bezos düğünü için Venedik’i kapattı Organizasyon tüm şehri felç etti Jeff Bezos düğünü için Venedik'i kapattı! Organizasyon tüm şehri felç etti
Hasan Can Kaya, Acun Ilıcalı ile yollarını ayırıyor Nedeni ortaya çıktı Hasan Can Kaya, Acun Ilıcalı ile yollarını ayırıyor! Nedeni ortaya çıktı
Prof. Dr. Ömerustaoğlu ezber bozdu: Öğretmenliğin fonksiyonu değişti Prof. Dr. Ömerustaoğlu ezber bozdu: Öğretmenliğin fonksiyonu değişti
Hayatını kaybeden Nihal Candan’ın cenaze programı belli oldu Hayatını kaybeden Nihal Candan'ın cenaze programı belli oldu
Maçtan saatler sonra ortaya çıkan görüntü Öldüresiye dövdüler Maçtan saatler sonra ortaya çıkan görüntü! Öldüresiye dövdüler
Özgür Özel sözünü tuttu Ferdi Zeyrek’in kızını üniversite sınavına götürdü Özgür Özel sözünü tuttu! Ferdi Zeyrek'in kızını üniversite sınavına götürdü
Elveda Barış Alper Yılmaz Kulüp tarihine geçerek gidiyor Elveda Barış Alper Yılmaz! Kulüp tarihine geçerek gidiyor
Adana’da bir garip olay İsim benzerliği nedeniyle üniversite sınavına giremediler Adana'da bir garip olay! İsim benzerliği nedeniyle üniversite sınavına giremediler

18:53
ABD’den vatandaşlarına “Türkiye’ye seyahat etmeyin“ uyarısı
ABD'den vatandaşlarına "Türkiye'ye seyahat etmeyin" uyarısı
17:39
Husi Askeri Sözcüsü Yahya Sare: Yemen resmen savaşa girecek
Husi Askeri Sözcüsü Yahya Sare: Yemen resmen savaşa girecek
17:17
ABD Dışişleri Bakanı Rubio: İran ile görüşmeye hazırız
ABD Dışişleri Bakanı Rubio: İran ile görüşmeye hazırız
16:03
İran Meclisi’nden Hürmüz Boğazı kararı
İran Meclisi'nden Hürmüz Boğazı kararı
16:03
Gazeteci Fatih Altaylı tutuklandı
Gazeteci Fatih Altaylı tutuklandı
13:15
Sokak ortasında köpeğe tecavüz Mide bulandıran anlar vatandaş kamerasında
Sokak ortasında köpeğe tecavüz! Mide bulandıran anlar vatandaş kamerasında
12:59
Metrobüste pes dedirten görüntü
Metrobüste pes dedirten görüntü
12:28
Nihal Candan’ın ardından İrem Derici ve Derya Uluğ’dan sarsansıcı Anoreksiya itirafı
Nihal Candan'ın ardından İrem Derici ve Derya Uluğ'dan sarsansıcı Anoreksiya itirafı
12:28
Kulağındaki takı yüzünden sınava giremedi
Kulağındaki takı yüzünden sınava giremedi
12:25
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan dünyaya “Netanyahu’ya kanmayın“ uyarısı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dünyaya "Netanyahu'ya kanmayın" uyarısı
12:07
Hayatını kaybeden Nihal Candan’ın çocukluk fotoğrafı gündeme geldi
Hayatını kaybeden Nihal Candan'ın çocukluk fotoğrafı gündeme geldi
12:07
Icardi devreye girdi Galatasaray’dan bir transfer bombası daha
Icardi devreye girdi! Galatasaray'dan bir transfer bombası daha
11:56
Tüyler ürperten anlar Aslan küçük çocuğa saldırmaya çalıştı
Tüyler ürperten anlar! Aslan küçük çocuğa saldırmaya çalıştı
11:43
Görüşmeler başadı Uğurcan adım adım Süper Lig devine
Görüşmeler başadı! Uğurcan adım adım Süper Lig devine
11:24
Adana’da bir garip olay İsim benzerliği nedeniyle üniversite sınavına giremediler
Adana'da bir garip olay! İsim benzerliği nedeniyle üniversite sınavına giremediler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.06.2025 19:36:22. #7.13#
SON DAKİKA: Ucuza Tatil Dolandırıcılığına Dikkat! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.