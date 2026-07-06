Ukrayna'dan Omsk Rafinerisi'ne Saldırı

Ukrayna, Rusya'nın en büyük petrol rafinerisi olan ve Sibirya'nın derinliklerinde bulunan Omsk Rafinerisi'ni vurduğunu açıkladı.

Rusya ve Ukrayna karşılıklı olarak enerji altyapılarına yönelik saldırıları sürdürüyor. Ukrayna, Rusya'nın en büyük petrol rafinerisi olan ve Sibirya'nın derinliklerinde bulunan Omsk Rafinerisi'ni İHA'lar ile vurduğunu açıkladı.

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, yaklaşık 2 bin 700 kilometre uzaklıkta, Kazakistan sınırına yakın konumdaki Omsk Rafinerisi'nde saldırı sonucu yangın çıktığı bildirildi. Saldırı, savaşın başlangıcından bu yana Ukrayna'nın gerçekleştirdiği en uzun menzilli operasyonlardan biri olarak değerlendiriliyor.

Omsk Bölge Valisi Vitaliy Hotsenko ise, yaptığı açıklamada, rafinerinin adını vermeden Ukrayna'ya ait çok sayıda İHA'nın rafinerinin bulunduğu "Omsk'un kuzey sanayi bölgesine" ulaştığını söyledi. Hotsenko, saldırı sonucu meydana gelen hasarın değerlendirildiğini ve acil durum ekiplerinin olay yerinde çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti.

Ukrayna ordusu ayrıca, gece saatlerinde Baltık Denizi'ndeki petrol ihracatında kullanılan Ust-Luga ve Vısotsk limanlarını da hedef aldığını açıkladı. Kaluga ve Yaroslavl bölgelerinde de saldırılar düzenlenirken, yerel valiler bu bölgelerdeki saldırıları doğruladı.

Omsk Rafinerisi geçen yıl günlük yaklaşık 460 bin varil petrol işledi

Gazprom Neft'e ait olan Omsk Rafinerisi'nin geçen yıl yaklaşık 23 milyon metrik ton, yani günlük yaklaşık 460 bin varil petrol işledi. Ukrayna, son dönemde Rusya'daki petrol rafinerilerine yönelik saldırılarını artırırken, bu saldırıların Rusya'nın geniş bir coğrafyaya sahip olması nedeniyle ciddi yakıt sıkıntılarına yol açtı. - MOSKOVA