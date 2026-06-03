Ukrayna'dan St. Petersburg'a İHA Saldırısı - Son Dakika
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Ukrayna'dan St. Petersburg'a İHA Saldırısı

03.06.2026 13:39
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Ukrayna güçleri, St. Petersburg'daki petrol terminaline İHA ile saldırdı, uçuşlar gecikti.

Ukrayna güçleri, "Rus Davosu" olarak bilinen St. Petersburg Uluslararası Ekonomik Forumu öncesinde insansız hava araçlarıyla şehirdeki petrol terminaline saldırı düzenledi.

Ukrayna ile Rusya arasında 4 yılı aşkın süredir karşılıklı saldırılar sürüyor. Ukrayna güçleri, "Rus Davosu" olarak bilinen St. Petersburg Uluslararası Ekonomik Forumu öncesinde saldırılar düzenledi. St. Petersburg Valisi Aleksandr Beglov, gece boyunca düzenlenen İHA saldırılarında üç ilçenin hedef alındığını, saldırılarda birkaç kişinin yaralandığını ve altyapı tesislerinde hasar meydana geldiğini söyledi.

Havalimanı tarafından yapılan açıklamada, saldırılar nedeniyle St. Petersburg Uluslararası Havalimanı çevresindeki hava sahasının kısıtlandığı ve 20'den fazla uçuşta gecikme yaşandığı bildirildi.

"Bir diğer hedef ise Tambov bölgesinde Rus silahlarının üretiminde yer alan bir şirketti"

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy saldırılara ilişkin yaptığı açıklamada, "Rusya topraklarındaki önemli tesisler geçen gece vuruldu. Bunlar arasında Petersburg Petrol Terminali de vardı. Ukrayna devlet sınırından, savaşa hizmet eden Rusya'nın petrol endüstrisine ait bu tesise uzaklık yaklaşık bin 100 kilometredir. Kronstadt üssündeki tamamen askeri hedefler de vuruldu. Bir diğer hedef ise Tambov bölgesinde Rus silahlarının üretiminde yer alan bir şirketti. Cephe hattına uzaklığı yaklaşık 600 kilometredir. Hassasiyetleri için savaşçılarımıza teşekkür ediyorum. Ukrayna'nın uzun menzilli yaptırımlar planı, barışı daha da yaklaştırmak için tam gerektiği şekilde uygulanmaktadır" ifadelerini kullandı. - ST. PETERSBURG

Kaynak: İHA

İhlas Haber Ajansı, Petersburg, 3. Sayfa, Güvenlik, Politika, Ekonomi, Dünya, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Ukrayna'dan St. Petersburg'a İHA Saldırısı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ukrayna'dan St. Petersburg'a İHA Saldırısı - Son Dakika
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