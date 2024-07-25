Ukrayna donanmasına ait jetski nedeniyle Çatalca Yalıköy Sahili'nde güvenlik önlemi alındı

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Jetski'nin bulunduğu yere yakın bir otelde konaklayan müşteriler panik halde dışarı çıktı

Jandarma sahilde görüntü ve fotoğraf çekilmemesi konusunda uyarılarda bulundu

İSTANBUL - İstanbul Çatalca Yalıköy Sahili'nde bulunan Ukrayna donanmasına ait jetski nedeniyle sahilde jandarma ekipleri tarafından geniş güvenlik önlemi alındı. Sahilde bulunan turistlik otelde konaklayan turistler yaşanan tedirginlik nedeniyle dışarıya döküldü. Jandarma sahilde görüntü ve fotoğraf çekilmemesi konusunda uyarılarda bulundu.

Çatalca Yalıköy Sahili'nde bugün öğle saatlerinde Ukrayna Ordusu'na ait olan jetski bulundu. Jetski'nin bulunduğu noktada jandarma ekipleri geniş güvenlik önlemi aldı. Sahilde bulunan jetski üzerinde patlayıcı madde olduğunu tespit eden jandarma ekipleri sahili metrelerce geniş güvenlik önlemi alarak vatandaş girişine kapattı. Sahilde bulunan vatandaşlar sahili boşaltırken öte yandan jetski'nin bulunduğu alana çok yakın bir noktada olan otelde konaklayan turistlerde büyük panik yaşadı. Korkan turistler dışarı çıkarak uzaklaştı.

Ekiplerin sahil ve çevresindeki incelemesi detaylı şekilde devam ederken askeri araçlardan görüntü ve fotoğraf çekilmemesine yönelik uyarılar yapılıyor.