Ukrayna’dan Moskova’ya son 2 yılın en büyük saldırısı

Ukrayna, bir kez daha Moskova'yı hedef aldı. Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin yaptığı açıklamada, pazartesi akşamından saat 05.00'e kadar başkent Moskova ve Moskova bölgesine doğru 620 insansız hava aracı gönderildiğini, 180 İHA'nın imha edildiğini belirtti. Sobyanin, "Acil servis ekipleri, enkazın düştüğü yerlerde çalışmalarını sürdürüyor" dedi. Rusya'nın resmi haber ajansı TASS, saldırının "Moskova'ya yönelik son 2 yılın en büyüğü" olduğunu vurguladı.

Moskova Bölge Valisi Andrei Vorobyov ise açıklamasında, Rus e-ticaret şirketi Wildberries'in Moskova yakınlarındaki bir deposuna ve diğer tesislerine İHA saldırısı düzenlendiğini belirtti. Vorobyov, bölgede 10 yaşında bir kız çocuğu da dahil olmak üzere en az 3 kişinin yaralandığını aktardı. Wildberries şirketinden yapılan açıklamada, lojistik kompleksinin "bina duvarına isabet eden enkaz parçaları nedeniyle küçük hasar" gördüğü belirtildi.