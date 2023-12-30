 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Ukrayna'nın Rusya'ya düzenlediği füze saldırısında ölü sayısı 18'e yükseldi - Son Dakika
Üye Girişi

Ukrayna'nın Rusya'ya düzenlediği füze saldırısında ölü sayısı 18'e yükseldi

Ukrayna ordusunun Rusya'nın Belgorod kentine düzenlediği füze saldırısında hayatını kaybedenlerin sayısı 18'e, yaralı sayısı ise 111'e yükseldi. Saldırı sonucunda birçok sivilin yaşadığı bina hasar gördü ve kurtarma ekipleri enkaz kaldırma çalışmalarını sürdürüyor. Rusya'nın Ukrayna'ya düzenlediği saldırılara karşılık olarak gerçekleştirilen bu saldırıya ilişkin Rusya, BM Güvenlik Kurulu'na acil toplanma çağrısı yaptı ve Ukrayna'nın İngiltere ve ABD'nin desteğiyle saldırıyı gerçekleştirdiğini iddia etti.

Ukrayna\'nın Rusya\'ya düzenlediği füze saldırısında ölü sayısı 18\'e yükseldi
30.12.2023 - 23:49,
Abone Ol

Ukrayna ordusunun Rusya'nın Belgorod kentine düzenlediği füze saldırısında hayatını kaybedenlerin sayısı 18'e, yaralı sayısı ise 111'e yükseldi.

Rusya'nın Ukrayna'ya düzenlediği saldırılara karşılık Ukrayna'nın düzenlediği füze saldırısında can kaybı artıyor. Rusya'nın Ukrayna sınırındaki kenti Belgorod'a Ukrayna ordusu tarafından bugün gerçekleştirilen füze saldırısında hayatını kaybedenlerin sayısı 18'e yükseldi. Rusya Acil Durumlar Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, yaralı sayısının ise 111'e yükseldiği duyuruldu. Açıklamada ayrıca saldırı sonrasında 40'a yakın sivilin yaşadığı binanın hasar gördüğü belirtilirken, kurtarma ekiplerinin enkaz kaldırma çalışmalarını sürdürdüğü aktarıldı.

Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, kente yapılan füze saldırısında kullanılan roketlerin Vampir MLRS tipi roketler olduğu duyuruldu. Rus hava savunma sistemlerinin birçok roketi de imha ettiği açıklandı.

"Güvenlik Konseyi'nin, Bolgorod için bugün toplanmasını talep ettik"

Öte yandan Rus diplomasisi de saldırısı sonrası harekete geçti. Rusya'nın BM Daimi Temsilci Yardımcısı Dmitry Polyansky, BM Güvenlik Kurulu'na acil toplanma çağrısında bulunduklarını duyurdu. Yazılı açıklama yapan Polyansky, "Güvenlik Konseyi'nin, Bolgorod için bugün toplanmasını talep ettik" dedi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ise, Ukrayna'nın bu saldırıyı İngiltere ve ABD'nin desteğiyle gerçekleştirdiği belirtildi. Açıklamada, "İngiliz ve Amerikalı danışmanlar, günümüz Ukrayna yetkililerini düzenli olarak kanlı suçlar işlemeye teşvik ederek, bu terör saldırısının organize edilmesinde doğrudan yer aldılar" ifadeleri kullanıldı. - BELGOROD

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Ukrayna, Rusya, Güvenlik, Diplomasi, Uluslararası İlişkiler, 3.Sayfa, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Ukrayna'nın Rusya'ya düzenlediği füze saldırısında ölü sayısı 18'e yükseldi - Son Dakika


22:16
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Süper Kupa'nın iptal edilmesine ilişkin ilk sözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Süper Kupa'nın iptal edilmesine ilişkin ilk sözler
21:15
Binlerce İsrailli, Netanyahu'nun istifası için Tel Aviv'de gösteri düzenledi Binlerce İsrailli, Netanyahu'nun istifası için Tel Aviv'de gösteri düzenledi
21:05
Pasaport, ehliyet ve cep telefonu harçlarına zam Pasaport, ehliyet ve cep telefonu harçlarına zam
19:50
İstanbul'da sokak ortasında kalaşnikoflu çatışma! Kurşunların isabet ettiği küçük kız ağır yaralı İstanbul'da sokak ortasında kalaşnikoflu çatışma! Kurşunların isabet ettiği küçük kız ağır yaralı
19:20
Elazığ'daki depreme canlı yayında yakalandılar Elazığ'daki depreme canlı yayında yakalandılar
19:17
2024 yılında Motorlu Taşıtlar Vergisi'ne yüzde 58 zam 2024 yılında Motorlu Taşıtlar Vergisi'ne yüzde 58 zam
19:13
Ukrayna ve Rusya peş peşe füzeleri ateşledi: 53 ölü, 267 yaralı Ukrayna ve Rusya peş peşe füzeleri ateşledi: 53 ölü, 267 yaralı
19:12
80 yaşındaki baba, zihinsel engelli kızını öldürüp bir kurşun da kendine sıktı 80 yaşındaki baba, zihinsel engelli kızını öldürüp bir kurşun da kendine sıktı

Son Dakika
22:16 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Süper Kupa'nın iptal edilmesine ilişkin ilk sözler
21:15 Binlerce İsrailli, Netanyahu'nun istifası için Tel Aviv'de gösteri düzenledi
21:05 Pasaport, ehliyet ve cep telefonu harçlarına zam
19:50 İstanbul'da sokak ortasında kalaşnikoflu çatışma! Kurşunların isabet ettiği küçük kız ağır yaralı
19:17 2024 yılında Motorlu Taşıtlar Vergisi'ne yüzde 58 zam
19:20 Elazığ'daki depreme canlı yayında yakalandılar
19:13 Ukrayna ve Rusya peş peşe füzeleri ateşledi: 53 ölü, 267 yaralı
19:12 80 yaşındaki baba, zihinsel engelli kızını öldürüp bir kurşun da kendine sıktı
19:04 CHP lideri Özel'den Süper Kupa krizine ilişkin ilk yorum: Suç Atatürk'ü, İstiklal Marşı'nı Arabistan'da pazarlık konusu yapan Erdoğan'da
19:01 Elektrikte ocak ayı tarifesi belli oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.12.2023 00:20:15. #1.11#
SON DAKİKA: Ukrayna'nın Rusya'ya düzenlediği füze saldırısında ölü sayısı 18'e yükseldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement