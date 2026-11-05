Ukrayna ordusu Luhansk'ta otobüs ve araçlara saldırdı, 7 kişi öldü, 14 kişi yaralandı - Son Dakika
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Ukrayna ordusu Luhansk'ta otobüs ve araçlara saldırdı, 7 kişi öldü, 14 kişi yaralandı

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Ukrayna ordusunun Rusya'nın ilhak ettiği Luhansk bölgesinde otobüs, minibüs ve bir aracı hedef aldığı saldırılarda 7 kişi öldü, 14 kişi yaralandı. Petrovka-Luhansk hattındaki otobüs saldırısında 5 kişi hayatını kaybederken 13 kişi yaralandı.

Ukrayna ordusunun Rusya'nın ilhak ettiği Lugansk bölgesinde otobüs, minibüs ve bir aracı hedef aldığı saldırılarda 7 kişi hayatını kaybetti, 14 kişi yaralandı.

Ukrayna, Rusya'nın ilhak ettiği Luhansk bölgesinde araçları hedef aldı. Ukrayna ordusunun Petrovka- Luhansk güzergahında sefer yapan bir otobüse düzenlediği saldırıda 5 kişi hayatını kaybederken, 13 kişi yaralandı.

Luhansk bölgesine Rusya tarafından atanan Vali Leonid Pasechnik yaptığı açıklamada, "Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin (USK) bir diğer saldırısında, Rebrikovo-Rovenky kara yolu üzerindeki bir Gazelle marka aracı hedef aldığı, saldırıda 2 kişinin öldüğü belirtildi. Perevalsk şehrinde ise otobüs terminali yakınlarında bir minibüsün saldırıya uğradığı ve bir kişinin yaralandığı bildirildi" dedi.

Hayatını kaybedenlerin ailelerine baş sağlığı dileyen Pasechnik, "Yaralılara ise acil şifalar diliyorum. Bu, kanlı Kiev rejiminin Nazizminin bir başka göstergesi ve sorumluların mutlaka hak ettikleri cezayı çekecekleri, alaycı ve insanlık dışı bir suçtur" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA
Politika3. SayfaLuhanskRusyaDünyaSon Dakika

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