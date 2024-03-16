Ukrayna ordusunun Rusya'nın Samara bölgesinde devlete ait petrol devi Rosneft'in bir petrol rafinerisine insansız hava araçları (İHA) ile gerçekleştirdiği saldırı sonucu yangın çıktı. Farklı bir rafineriye yönelik saldırı ise engellendi.
Rusya'nın Samara Bölge Valisi Dmitry Azarov yaptığı açıklamada, Ukrayna ordusunun devlet ait petrol ve doğalgaz şirketi Rosneft'in Syzran ile Novokubyshev rafinerilerini İHA'larla hedef aldığını duyurdu. Azarov Volga nehri bölgesindeki Syzran rafinerisinde saldırı sonucu yangın çıktığını, Novokubyshev rafinerisine yönelik saldırının ise engellendiğini aktardı. Her iki fabrikadaki işçilerin de tahliye edildiğini kaydeden Azarov, can kaybının yaşanmadığını vurguladı.
Ukrayna son haftalarda Rusya'nın petrol altyapısını yoğun bir şekilde hedef alıyor. - SAMARA
Son Dakika › 3.Sayfa › Ukrayna, Rusya'nın petrol rafinerisine İHA saldırısı düzenledi - Son Dakika
Samsun'un Tekkeköy ilçesinde jandarma ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda İ.S.Ö. ve Ü.Ö. isimli şahıslar gözaltına alındı. Operasyonda 600 adet sentetik ecza hap, 5 gram kubar esrar, 1 adet kubar esrar sigarası sarma çarşafı, 57 adet tabanca fişeği, 1 adet hassas terazi ve 29 bin TL nakit para ele geçirildi. Soruşturma devam ediyor.
Bursa'da bir alışveriş merkezinden çalınan 20 bin lira değerindeki dronun şüphelileri, polis tarafından kısa sürede yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler, ifadelerinde 'Bursa'nın manzarası güzel, o yüzden dron ile bakmak için çaldık' dedi. Tutuklama ve ev hapsi cezası verilen şüpheliler mahkemeye sevk edildi.
Kocaeli'de uyuşturucu ticaretinden hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından İzmit ilçesinde düzenlenen operasyonla yakalandı. Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesine bağlı Akharım beldesinde, belediye başkanının makam aracına izinsiz binen 5 genç, aracın motor kaputunu açarak fotoğraf çekti. Olayın ardından başkan şikayetçi oldu ve jandarma inceleme başlattı.
Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde, uyuşturucu ticaretinden aranan şüpheli, polis ekiplerince yakalandı. Suruç Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Yakalanan şüpheli, işlemleri sonrası tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Survivor'da şiddet uyguladığı için diskalifiye olan Pınar'ın elenmesini kutlayan Sema'ya Pınar'ın eşi cevap verdi. Eş, Sema'yı hedef alarak dansöz karakterli insanların adayı pavyona dönüştürdüğünü söyledi. Sema ise eşin kendisini yıllardır ekmek yediği yerden vurduğunu belirterek cevap verdi.
Tekirdağ'da yapılan jandarma operasyonlarında bonzai, esrar ve tabancalar ele geçirildi. Çorlu Kazımiye Mahallesinde yapılan aramada 113 gram esrar, 1 adet hassas terazi, 1 adet kilitli demir kasa ve 2 bin 300 TL para bulundu. Ayrıca, Çorlu Açık Cezaevinden firar eden bir şahıs yakalandı ve yanında 700 gram bonzai ile uyuşturucu madde kullanma aparatı bulundu. Süleymanpaşa Bahçelievler Mahallesi'nde ise bir şahsın aracında tabanca, şarjör ve fişekler ele geçirildi.
Eskişehir'de, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 1-15 Mart tarihleri arasında yapılan çalışmalarda, Çamlıca, Şirintepe, Kırmızıtoprak, Emek, Esentepe ve 71 Evler mahallelerinde yaşanan 21 hırsızlık olayı aydınlatıldı. Olaylarla ilgili olarak gözaltına alınan 23 şüphelinin adli işlemleri devam ediyor.
Hatay İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hırsızlık olaylarına yönelik gerçekleştirdikleri operasyonlarda İskenderun ilçesinde meydana gelen elektrikli motosiklet hırsızlığı ve İsmet İnönü Mahallesinde meydana gelen motosiklet hırsızlığı olaylarının şüphelilerini yakaladı. Yakalanan şahıslardan biri tutuklanırken diğerleri hakkında adli işlem yapıldı. Operasyonlar sonucunda 2 adet çalıntı motosiklet ele geçirildi.
Bolu-Mudurnu kara yolunda meydana gelen kazada, bir otomobil kontrolden çıkarak yaklaşık 10 metre aşağıdaki tarlaya uçtu. Kazada yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı ve otomobil traktörle tarladan çıkarıldı.
Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesine bağlı Akharım beldesi Örenler Baraj mevkiinde meydana gelen kazada, A.Ö. isimli şahsın aracı ağaca çarptı. Kazada araçta bulunan İ.V. ve H.C.Ö. isimli iki kişi yaralandı. Yaralılar, farklı hastanelere sevk edilerek tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Sizin düşünceleriniz neler ?