Samanlık yangınında 4 büyükbaş hayvan telef oldu

Muğla'nın Ula ilçesi Portakallık Mahallesinde hayvanların bağlı bağlı olduğu ve samanların bulunduğu ahırda yangın çıktı. Yangında 4 büyükbaş hayvan telef olurken, Bin 500 balya saman yandı.

112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar sonrası bölgeye Muğla Büyükşehir Belediyesi Ula İtfaiye, Orman Bölge Müdürlüğü arazöz ve ambulans ile jandarma ekipleri sevk edildi. Orman ve itfaiye ekipleri tarafından saman deposu olarak kullanılan ahırda çıkan yangına müdahale edildi. İtfaiye ve orman ekiplerinin müdahalesi ile yangın söndürüldü.

Yangın Ula Belediyesi su tankeri ve kepçesi yardımı ile soğutma çalışması yapılırken, yangın sonucunda 4 büyükbaş hayvan telef olurken, yaklaşık Bin 500 saman balyası, yem karma makinesi tamamen yanarak zarar gördü. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.