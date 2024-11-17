Ülke Genelinde 3 Milyon Araç Denetlendi - Son Dakika
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Ülke Genelinde 3 Milyon Araç Denetlendi

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7-14 Kasım'da 3 milyon araç denetlendi, 483 bin 947 işlem yapıldı. Sürücü belgesiz kullanım uyarıldı.

17.11.2024 10:34
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7-14 Kasım tarihleri arasında 3 milyon 14 bin 276 araç denetlendi, toplam 483 bin 947 araca/sürücüye işlem yapıldı

ANKARA - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 7-14 Kasım tarihleri arasında 3 milyon 14 bin 276 araç denetlendiğini ve toplam 483 bin 947 araca/sürücüye işlem yapıldığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın paylaştığı bilgilere göre, emniyet ve jandarma trafik ekiplerince 7-14 Kasım tarihleri arasında 3 milyon 14 bin 276 araç denetlendi. Yapılan denetimler sonucu ışıklı ya da sesli uyarı işareti bulunan cihazları (çakar) mevzuatta izin verilmeyen araçlara takarak kullanan 259 sürücüye işlem yapıldı. Ayrıca, hız ihlalinde bulunan 134 bin 746, periyodik muayenesi yaptırılmamış 30 bin 102, emniyet kemeri kullanmayan 23 bin 73 ve zorunlu mali sorumluluk sigortası bulunmayan 10 bin 397 olmak üzere diğer işlemlerle birlikte; Toplam 483 bin 947 araca/sürücüye işlem yapıldı.

Bakan Yerlikaya yaptığı paylaşımda sürücü belgesiz araç kullanımı ile ilgili 2024 yılında 535 bin 62 işlem yapıldığını belirterek, "sürücü belgesiz araç kullanımıyla ilgili olarak 2024 yılında toplam 535 bin 62 işlem yapıldı. Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini korumak için trafik ekip sayılarımızı ve denetimleri arttırıyoruz. Denetimler arttıkça kaza sayıları azalıyor. Lütfen hem kendi güvenliğiniz hem de başkalarının güvenliği için ehliyetiniz olmadan direksiyon başına geçmeyin" ifadelerine yer verdi.

Ülke Genelinde 3 Milyon Araç Denetlendi
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Ülke Genelinde 3 Milyon Araç Denetlendi - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Ferhata Geçer:
    Devlet bütçesinde "Trafik cezaları" var! Bu da amacın üzüm yemek olmadığını kanıtlıyor... 0 0 Yanıtla
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