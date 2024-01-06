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Ülke genelinde Narkogüç operasyonu: Aydın'da 40 zehir taciri yakalandı - Son Dakika
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Ülke genelinde Narkogüç operasyonu: Aydın'da 40 zehir taciri yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Aydın dahil olmak üzere 46 ilde düzenlenen Narkogüç operasyonunda 364 zehir taciri yakalandığını duyurdu. Operasyonlar sonucunda 1 ton 340 kilogram uyuşturucu ele geçirildi. Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan operasyonda ise 40 zehir taciri yakalandı.

Ülke genelinde Narkogüç operasyonu: Aydın\'da 40 zehir taciri yakalandı
06.01.2024 - 10:50,  Güncelleme: 11:05
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Ülke genelinde 46 ilde düzenlenen Narkogüç operasyonu çerçevesinde Aydın'da da 40 zehir taciri yakalandı, çok sayıda uyuşturucu ele geçirildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, aralarında Aydın'ın da bulunduğu 46 ilde düzenlenen Narkogüç operasyonuyla 364 zehir tacirinin yakalandığını duyurdu. Bakan Yerlikaya, "Zehir tacirlerine yönelik operasyonlarımız artarak devam edecek" notuyla yaptığı paylaşımda "Uyuşturucu madde imalatçılarına ve bunların satışını yapanlar ile sokak satıcılarına yönelik 46 ilde düzenlenen 'Narkogüç-42' operasyonlarında 1 ton 340 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi. 364 zehir taciri ve sokak satıcısı yakalandı. Aziz milletimizin bilmesini isterim ki, gençlerimizi ve geleceğimizi zehirleyen uyuşturucu tacirlerine göz açtırmayacağız. Her an enselerindeyiz. Bizden kaçamayacaklar" ifadeleri yer aldı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda ise büyük miktarda sentetik ecza ele geçirildi. Yapılan operasyonlarda 40 zehir taciri yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı. - AYDIN

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Ülke genelinde Narkogüç operasyonu: Aydın'da 40 zehir taciri yakalandı - Son Dakika


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