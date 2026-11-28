Uluabat'ta kırmızı ışık ihlali yapan kamyonun çarptığı tırda maddi hasar oluştuGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Uluabat mevkiinde kırmızı ışık ihlali yapan kamyon, Bursa-Karacabey yolunda hareket halindeki tıra çarptı. Çarpma sonucu araçlarda maddi hasar oluştu; tır sürücüsünün erken müdahalesi faciayı önledi.
Bursa- Karacabey yolu üzerinde kırmızı ışıkta geçen kamyon, seyir halindeki tıra çarptı. Kazada maddi hasar oluştu, olası bir facia ise son anda önlendi.
Kaza, Bursa-Karacabey yolu üzerindeki Uluabat mevkiinde gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre fabrikadan çıkan tır, trafik ışıklarında yeşilin yanması üzerine harekete geçti. Tam bu esnada Bursa istikametinden gelen kamyon, kırmızı ışıkta durmayıp yoluna devam ederek tıra çarptı.
Çarpmanın etkisiyle araçlarda maddi hasar oluşurken, tır sürücüsünün tehlikeyi son anda fark edip önlem alması faciayı engelledi. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar yardıma koştu, ihbar üzerine olay yerine trafik ekipleri sevk edildi.
Ekipler kazayla ilgili inceleme başlattı.
Kaynak: İHA
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