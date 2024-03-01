Kış turizminin merkezi Uludağ'da AFAD, UMKE, JAK ve Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerinin katılımıyla ortak kış tatbikatı yapıldı. Senaryo gereği karda kayıp düşen ve kaybolup donma tehlikesi geçiren kayakçılar zamanla yarışılıp en kısa sürede bulundukları bölgeden tahliye edilmeye çalışıldı.
Düşen ve kaybolan kayakçıların aranıp bulunduğu ve en kısa sürede hastaneye götürülmeleri için amaçlanıp yapılan tatbikat hem havadan hem de yerden anbean görüntülendi. Nefes kesen anların yaşandığı ortak kış tatbikatında senaryo gereği yaralı vatandaşlar mahsur kaldıkları yerlerden kar motosikletli ekipler tarafından kurtarıldı. Daha sonra paletli ambulanslara taşınarak 112 noktasında bekleyen diğer ambulanslarla Bursa'daki hastanelere ulaştırıldı.
Tatbikat, haber merkezine gelen anons ile başladı. Anons sonrası ekipler harekete geçerek kar motorları ile yaralı vatandaşın yanına ulaştı. Nefes kesen tatbikatta ekipler, yaralıyı kurtarmak için zamanla yarıştı. Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), Jandarma Arama Kurtarma (JAK), Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Ekibi (AFAD) ve Bursa İtfaiye Daire Başkanlığı olmak üzere 4 ekipten toplamda 66 kişinin katıldığı tatbikatta aldıkları eğitimi sahada uygulama imkanı bulan ekipler görevlerini başarılı bir şekilde tamamladı. - BURSA
Son Dakika › 3.Sayfa › Uludağ'da ortak kış tatbikatı gerçekleştirildi - Son Dakika
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