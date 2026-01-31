İçişleri Bakanı\'ndan JAK ve AFAD\'a tebrik...Kurtarma çalışmasına 96 personel katıldı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Uludağ'da telesiyejde mahsur kalan 51 tatilcinin kurtarılma operasyonuna 96 arama kurtarma personeli ile 26 aracın katıldığını bildirdi. Bakan Yerlikaya, koordineli çalışmaları dolayısıyla Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ve AFAD başta olmak üzere tüm ekiplere teşekkür ederek, özverili çalışmalarından dolayı görevlileri tebrik etti.

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bulunan Uludağ 1. Oteller Bölgesi'nde bugün saat 11.08 sıralarında telesiyej arızası meydana geldi. Arıza nedeniyle 51 kişinin telesiyejde mahsur kaldığı ihbarı üzerine bölgeye geniş çaplı kurtarma ekipleri sevk edildi.

İhbarın alınmasının hemen ardından AFAD koordinasyonunda Jandarma Arama Kurtarma (JAK), sağlık ekipleri, belediye ekipleri ve sivil toplum kuruluşlarından oluşan toplam 96 personel ile 26 araç ve ekipman olay yerine yönlendirildi. Zorlu hava ve arazi şartlarına rağmen ekipler kısa sürede organize olarak kurtarma çalışmalarına başladı.

Kurtarma operasyonuna destek amacıyla Sakarya İl AFAD Müdürlüğü'nden telesiyej ve teleferik kurtarma konusunda uzman 2 ekip de bölgeye görevlendirildi. Profesyonel ekiplerin yürüttüğü titiz ve planlı çalışma sonucunda telesiyejde mahsur kalan 51 vatandaşın tamamı güvenli şekilde tahliye edildi.

Olayda herhangi bir can kaybı ya da ciddi yaralanma yaşanmadığı öğrenilirken, kurtarılan vatandaşlar sağlık kontrolleri için hazır bekletilen ekipler tarafından muayene edildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da başarılı operasyon sonrası yaptığı değerlendirmede, koordineli çalışmaları dolayısıyla AFAD ve JAK başta olmak üzere tüm ekiplere teşekkür ederek, özverili çalışmalarından dolayı tebriklerini iletti.

Bakan Yerlikaya olayla ilgili teknik incelemenin başlatıldığını ve telesiyejde meydana gelen arızanın nedeninin yapılacak kontroller sonrası netlik kazanacağını bildirdi. Vatandaşlara ise resmi açıklamalar dışında yapılan paylaşımlara itibar edilmemesi çağrısı yapıldı. - BURSA