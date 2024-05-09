Uludağ'da Yaralı Ayı Kurtarma Operasyonu - Son Dakika
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Uludağ'da Yaralı Ayı Kurtarma Operasyonu

Uludağ'da araba çarpması sonucu yaralanan ve ormanda mahsur kalan genç ayı, Jandarma ve DKMP ekiplerinin 24 saatlik operasyonuyla kurtarıldı. Ayı, veteriner hekimler tarafından bayıltılarak yukarıya taşındı ve tedavi edilmek üzere bir rehabilitasyon merkezine götürüldü.

09.05.2024 17:46
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Uludağ'da yaralı ayı seferberliği

Jandarma ve DKMP ekiplerinden Uludağ'da nefes kesen ayı kurtarma operasyonu

Uludağ yolunda arabanın çarpması sonrası yaralandıktan ormana kaçıp dere yatağına mahsur kalan genç ayı, 24 saatlik nefes kesen operasyonla kurtarıldı

Yaralı halde Uludağ'ı birbirine katan genç ayı Jandarma ekipleri tarafından dere yatağında kıstırılıp veteriner hekimler tarafından uyuşturucu iğne atılarak bayıltıldı

Metrelerce derinlikteki vadiden dere yatağına inen jandarma ve DKMP ekipleri yaralı ayıyı urganla bağlayıp yukarıya taşıdı

BURSA - Bursa Uludağ yolunda araba çarpması sonrası yaralandıktan sora gecenin karanlığında ormana kaçıp dere yatağında mahsur kalan genç ayı, Jandarma ve DKMP ekiplerinin 24 saat süren nefes kesen operasyonla kurtarıldı.

Yaralı halde Uludağ'da kaçmadık yer bırakmayan 2 yaşındaki erkek ayı, metrelerce derinlikteki vadinin dibinde jandarma ve DKMP ekipleri tarafından kıstırılınca veteriner hekimler tarafından uyuşturucu iğne atılarak bayıltıldı.

100 kilo olduğu tahmin edilen erkek ayı ekipler tarafından urgan yardımıyla yukarıya taşındı.

Edinilen bilgiye göre, dün gece Uludağ yolunda araçların önüne çıkan yaralı bir ayı olduğu İhbarının 112 Acil Çağrı Merkezi'ne düşmesinin ardından harekete geçen Uludağ Yiğitali Jandarma Karakoluna bağlı Asayiş timleri, yaptıkları incelemede yaralı bir ayının olduğunu ve ayının ormanlık alana doğru sürünerek ilerlediğini tespit etti. Bunun üzerine Jandarma Çevre Koruma Timi ve Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerine haber verildi. DKMP Bursa Şube Müdürlüğü ve Jandarma timlerinden oluşan aralarında 3 veteriner hekimin de bulunduğu 20 kişilik kurtarma ekibi gece boyu ayıya ulaşmaya çalıştı.

Sabahın ilk ışıklarıyla ayının izini sürmeye devam eden ekipler yaralı ayıya Yiğitali Mahallesinin yaklaşık 2 kilometre üzerinde ormanlık alandaki dere yatağında ulaştı. Ekipleri farkeden yaralı ayı, arka ayaklarını kullanamamasına rağmen sürünerek dere yatağından aşağıya doğru kaçtı. Jandarma ve DKMP ekipleri bunun üzerine sahaya dağılıp yaralı ayının önünü keserek daha fazla kaçmasına engel oldu. Ekipler tarafından kıstırılan genç ayı, veteriner hekimler tarafından uyuşturucu iğne atılarak bayıltıldı. Ayının bulunduğu bölgeye inen ekipler, pençelerini ve ağız kısmını sargı beziyle sarıp ayının saldırma ihtimaline karşı tedbir aldı. Urgan yardımıyla dere yatağından Jandarma ve DKMP ekipleri tarafından yukarıya taşınan 100 kiloluk ayı DKMP ekiplerinin getirdiği kafese konularak araçla Uludağ Üniversitesi Veterinerlik Fakültesine götürüldü. Yaralı ayının buradaki tedavisinin ardından Karacabey Ovakorusu Celal Acar Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezine götürüleceği tedavi sürecine burada devam edileceği öğrenildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Uludağ'da Yaralı Ayı Kurtarma Operasyonu - Son Dakika

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