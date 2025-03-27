Uludağ'daki Yangında Şampiyon Kayakçı ve Babası Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Uludağ'daki Yangında Şampiyon Kayakçı ve Babası Hayatını Kaybetti

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Uludağ'daki Kervansaray Otel'de çıkan yangında Türkiye Kayak ve Snowboard Öğretmenleri Derneği Başkanı Yahya Usta ve oğlu milli kayakçı Berkin Usta hayatını kaybetti. Yangının çıkış sebebi henüz belirlenemedi. Anne Fikriye Usta ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı ve tedavi altında.

27.03.2025 11:02  Güncelleme: 11:26
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Şampiyon kayakçı ve kayak hocası babası Uludağ'daki yangında hayatlarını kaybettiler

Uludağ'daki otel yangınında Türkiye Kayak ve Snowboard Öğretmenleri Derneği Başkanı Yahya Usta ile Pekin Kış Olimpiyatları'nda Türkiye'yi temsil eden milli kayakçı oğlu Berkin Usta hayatını kaybetti, anne Fikriye Usta ağır yaralandı

Şampiyon kayakçı Berkin'in dün akşam otelden sosyal medyasına şömine başından story attığı ortaya çıktı

BURSA - Uludağ'da alevlere teslim olan Kervansaray Otel'de hayatını kaybeden kişinin 24. Pekin Kış Olimpiyatları'nda Türkiye'yi temsil eden Milli Kayakçı Berkin Usta ve

Türkiye Kayak ve Snowboard Öğretmenleri Derneği Başkanı olan babası Yahya Usta olduğu öğrenildi. Anne Fikriye Usta ise bilinci kapalı olarak Çekirge Devlet Hastanesi'nden Yüksek İhtisas Eğitim Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Yangında otelde bulunan 9 kişi ise dumanlardan etkilenmeden dışarıya çıkarıldı.

Bursa Valiliği yangınla ilgili yaptığı açıklamada otelin konaklama izninin 2 Ocak 2025 tarihinde iptal edildiğini belirterek, "Uludağ Oteller Bölgesinde bulunan, daha önce 02.01.2025 tarihinde konaklama izni iptal edilmiş olan ve müşterisi bulunmayan bir otelde bugün saat 05.29'da yangın çıktığı ihbarı alınmış, yangına çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarından 110 personel ile anında müdahale edilerek yangın kontrol altına alınmış ve soğutma çalışmalarına başlanılmıştır. Otelde bulunan 12 personel müdahale ekipleri tarafından çıkarılmıştır. Çıkarılan personelden 2'si maalesef hayatını kaybetmiştir. Hayatını kaybeden personele Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz" denildi

Oteldeki yangının veranda kısmından çıktığını belirten Kervansaray Otel yönetimi ise şu açıklamayı yaptı: "Bursa Uludağ'daki kapalı olan Kervansaray Otel'imizin arka tarafında, dışarıda bir veranda alanında gece saatlerinde sebebi henüz bilinmeyen şekilde başlayarak otelimize sıçrayan bir yangın çıkmıştır ve kısa sürede itfaiye tarafından kontrol altına alınmıştır. 17 Mart'ta Jandarma'ya bilgi verilerek kapatılan otelimizde meydana gelen yangın ile ilgili resmi makamlarla her türlü bilgi ve iletişim sağlanmaya çalışılmaktadır. Detaylıca kamuoyu en hızlı şekilde bilgilendirilmeye devam edilecektir. Kamuoyunun bilgisine sunarız"

Yangında dumandan etkilenerek hayatını kaybeden tecrübeli kayak hocası Yahya Usta'nın 112 ambulansıyla Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldığı ancak burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadığı öğrenildi. Şuuru kapalı olan eşi Fikriye Usta da Çekirge Devlet Hastanesi'nden ileri tedavi için Yüksek İhtisas Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yangında vefat eden ve Pekin Olimpiyatlarında Türkiye'yi temsil eden şampiyon kayakçı Berkin Usta'dan ise dün akşam Uludağ'da kaydedip sosyal medyada paylaştığı video kaldı. Önce Uludağ'ın pist bölgesinden görüntü kaydeden Berkin daha sonra da Semicenk'in geçiyor zaman şarkısı eşliğinde otelin içerisinden görüntü paylaştı. Ancak bu görüntüler onun son görüntüleri oldu.

Bursa Cumhuriyet Savcılığı olayla ilgili adli soruşturma başlatırken, Jandarma, itfaiye ve AFAD ekiplerinin incelemesi ise sürüyor.

Kayak odası ve kafeteryası pistler bölgesine bakan oteldeki yangının yaklaşık 2 saat içerisinde söndürülmesinin Uludağ'da konuşlu olan itfaiye ve sağlık ekiplerinin zamanında müdahalesinin etkili olduğu öğrenildi. İhbar üzerine 40 dakika gibi bir sürede de Bursa'dan takviye itfaiye ekipleri 1.Oteller Bölgesi'ne ulaştılar.

Hayatını kaybeden kayak hocalarının hocası Yahya Usta'nın ailesiyle birlikte sezon sona erdiği için dün gece kayak takımlarını topladığı ve bayram tatiline gideceği öğrenildi.

Öte yandan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey de yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Bursa eksikleri olan bir oteldi. Kapatılmasına karar verilen bir oteldi. Ancak kapatılıp kapatılmadığını bilmiyorum. Biz denetimleri yapıyoruz. Uludağ Alan Başkanlığına biz bu raporları iletiyoruz. Gereğini onlar yerine getiriyor. Otel tamamen boşaltıldı. Yangının çıkış sebebiyle ilgili yetkililerle görüşmeler sağladım. Ancak öncelikle, yangının söndürülmesi konusunda çalışma yapıyorlar. Yangının çıkış sebebi soğutma çalışmalarından sonra yapılacak denetimde ortaya çıkacaktır. Ancak ilk tespitlere göre, alt kattaki mutfak veya kafeteryadan olduğu tahmin ediliyor. Bina tamamen boşaltıldı ve yangın tamamen söndürüldü. Soğutma çalışmaları yapılıyor. İçeride insan olup olmadığı tek tek kontrol ediliyor" dedi.

Cumhuriyet Savcılığı'nın soruşturmasının sürdüğü Berkin ve Yahya Usta'nın cenazelerinin adli tıp kurumu morguna kaldırıldığı öğrenildi.

Berkin Usta'dan geriye kayak yaptığı, babasından da geriye kış sezonuyla ilgili İHA'ya verdiği röportajların görüntüleri kaldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Uludağ'daki Yangında Şampiyon Kayakçı ve Babası Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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