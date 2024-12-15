Uludere'de Kayalıklardan Düşme Faciası - Son Dakika
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Uludere'de Kayalıklardan Düşme Faciası

Uludere'de kayalıklara tırmanan Abdurrahim Babat düştü ve yaşamını yitirdi. Otopsi için hastaneye kaldırıldı.

15.12.2024 22:19
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Şırnak'ın Uludere ilçesinde kayalıklardan düşen şahıs hayatını kaybetti.

Uludere ilçesinde kayalığa çıkan Abdurrahim Babat, dengesini kaybederek düştü. İhbar üzerine bölgeye sağlık, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, bölgeye ulaştığında Babat'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Babat'ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Şırnak Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. - ŞIRNAK

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Uludere'de Kayalıklardan Düşme Faciası - Son Dakika

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