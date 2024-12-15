Şırnak'ın Uludere ilçesinde kayalıklardan düşen şahıs hayatını kaybetti.
Uludere ilçesinde kayalığa çıkan Abdurrahim Babat, dengesini kaybederek düştü. İhbar üzerine bölgeye sağlık, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, bölgeye ulaştığında Babat'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Babat'ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Şırnak Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. - ŞIRNAK
Son Dakika › 3.Sayfa › Uludere'de Kayalıklardan Düşme Faciası - Son Dakika
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