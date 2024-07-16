Umman'ın başkenti Muskat'ta cami yakınında silahlı saldırı: 4 ölü

3.Sayfa

Umman'ın başkenti Muskat'ta bir cami yakınında gerçekleştirilen silahlı saldırıda 4 kişi hayatını kaybetti.

Umman'ın başkenti Muskat'ın al-Wadi al-Kabir semtindeki bir cami yakınında akşam saatlerinde ateş açıldı. Bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polisten yapılan açıklamada 4 kişinin hayatını kaybettiği, birkaç kişinin de yaralandığı belirtildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı aktarıldı.

Saldırının nedeni henüz bilinmiyor. - MUSKAT