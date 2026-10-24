Ümraniye'de dükkanın balkonu kısmen çöktü, yaralanan 3 işçiyi itfaiye kurtardı - Son Dakika
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Ümraniye'de dükkanın balkonu kısmen çöktü, yaralanan 3 işçiyi itfaiye kurtardı

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Ümraniye\'de dükkanın balkonu kısmen çöktü, yaralanan 3 işçiyi itfaiye kurtardı
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Ümraniye\'de dükkanın balkonu kısmen çöktü, yaralanan 3 işçiyi itfaiye kurtardı
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Ümraniye Yamanevler Mahallesi'ndeki Güven Sanayi Sitesi'nde 3 katlı oto elektrik dükkanının 2'nci kat balkonunda çalışma sırasında kısmi çökme meydana geldi. Çöken duvarla birlikte yaralanan 3 işçi itfaiye ekiplerince kurtarılarak ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Ümraniye'de sanayi sitesindeki bir dükkanın balkonunda çalışma yapıldığı sırada kısmı çökme meydana gelirken, yaralanan 3 işçi ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Ümraniye Yamanevler Mahallesi Güven Sanayi Sitesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 3 katlı oto elektrik dükkanının 2'nci kat balkonunda çalışma yapıldığı esnada henüz bilinmeyen bir nedenle kısmi çökme meydana geldi. Çöken duvarla birlikte balkonda çalışma yapan 3 işçi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralanan 3 işçi itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekiplerince dükkan çevresinde güvenlik önlemi alındı. Ekipler tarafından olaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA
Ümraniye3. SayfaİtfaiyeGüncelSon Dakika

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