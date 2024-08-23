Ümraniye'de feci kaza: 3'ü çocuk 8 yaralı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Ümraniye'de feci kaza: 3'ü çocuk 8 yaralı

Geniş Video İzle

Ümraniye'de aşırı hız yapan hafif ticari araç, yan yoldan caddeye çıkmak isteyen bir araca çarptı. Kazada aracın içinde sıkışan 3'ü çocuk olmak üzere toplam 8 kişi yaralandı.

23.08.2024 04:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ümraniye'de feci kaza: 3'ü çocuk 8 yaralı

İSTANBUL - Ümraniye'de aşırı hız yapan hafif ticari araç, yan yoldan caddeye çıkmak isteyen bir araca çarptı. Kazada aracın içinde sıkışan 3'ü çocuk olmak üzere toplam 8 kişi yaralandı.

Kaza, İstanbul Ümraniye ilçesi, Dudullu Mahallesi, Necip Fazıl Caddesi üzerinde saat 02.30 sıralarında yaşandı. İddiaya göre, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen Fiat marka 34 FVC 117 plakalı hafif ticari araç, aşırı hızlı şekilde seyir halindeyken NATO Yolu Caddesi'nden çıkan Fiat marka 34 YC 4287 plakalı araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle 34 YC 4287 plakalı aracın içindeki 3'ü çocuk toplam 8 kişi aracın içinde sıkışarak yaralandı. Çevredeki vatandaşlar tarafından sağlık ekiplerine haber verildi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri aracın içinde sıkışan 8 vatandaşı çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekipleri yaralıları çevre ilçedeki hastanelere kaldırdı. Kazaya karışan araçlar kullanılamaz hale geldi. Polis ekipleri trafiği kontrollü şekilde ilerletirken kazayla ilgili inceleme başlattı.

Ümraniye\'de feci kaza: 3\'ü çocuk 8 yaralı
Kaynak: İHA

Ümraniye, 3-sayfa, Çocuk, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Ümraniye'de feci kaza: 3'ü çocuk 8 yaralı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


07:50 Akaryakıt fiyatlarında değişiklik Benzine indirim geldi Akaryakıt fiyatlarında değişiklik! Benzine indirim geldi
23:46 İstanbul’da 9 katlı otelde yangın çıktı, vatandaşlar tahliye edildi İstanbul'da 9 katlı otelde yangın çıktı, vatandaşlar tahliye edildi
22:59 Sağlık Bakanlığından Batı Nil Virüsü enfeksiyonu uyarısı Sağlık Bakanlığından Batı Nil Virüsü enfeksiyonu uyarısı
22:40 Antalya’da genç kadın cami içerisinde kilitli kaldı Antalya'da genç kadın cami içerisinde kilitli kaldı
18:32 AK Parti Milletvekili Öztaylan: Balıkesir Büyükşehir Belediyesi 700 çalışanını işten çıkardı AK Parti Milletvekili Öztaylan: Balıkesir Büyükşehir Belediyesi 700 çalışanını işten çıkardı
14:19 Görüntü Hatay’dan Suriyeli kadın, kendisini rahatsız eden adamı aracıyla ezmeye çalıştı Görüntü Hatay'dan! Suriyeli kadın, kendisini rahatsız eden adamı aracıyla ezmeye çalıştı
13:58 Sisi 4 Eylül’de Türkiye’ye geliyor Dosyasında tek bir konu başlığı var Sisi 4 Eylül'de Türkiye'ye geliyor! Dosyasında tek bir konu başlığı var
13:58 ’’Artık istemiyorum’’ dedi Jose Mourinho’dan takıma ayar ''Artık istemiyorum'' dedi! Jose Mourinho'dan takıma ayar
13:31 Dini nikahlı eşi tarafından öldüresiye dövülen Sude Naz: Karnımdaki bebeği aldıracağım Dini nikahlı eşi tarafından öldüresiye dövülen Sude Naz: Karnımdaki bebeği aldıracağım
13:27 İBB’den Vaniköy’de orman içindeki villa inşaatıyla ilgili açıklama: 16 Ağustos’ta mühürledik İBB'den Vaniköy'de orman içindeki villa inşaatıyla ilgili açıklama: 16 Ağustos'ta mühürledik
13:20 Kadir Ezildi yıllar sonra ortaya çıkan babasına sitem etti: O benim için öldü, adımı anmasın Kadir Ezildi yıllar sonra ortaya çıkan babasına sitem etti: O benim için öldü, adımı anmasın
13:16 Bu nasıl vicdansızlık Arabayla husumetlisinin çocuğunu ezdi Bu nasıl vicdansızlık! Arabayla husumetlisinin çocuğunu ezdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.08.2024 08:47:12. #1.13#
SON DAKİKA: Ümraniye'de feci kaza: 3'ü çocuk 8 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement