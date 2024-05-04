Ümraniye'de İETT şoförünü silahla vuran şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Ümraniye'de İETT şoförünü silahla vuran şüpheli yakalandı

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Ümraniye'de tartıştığı İETT şoförüne ateş ederek yaralayan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Olayın ardından kaçan şüpheli Doğan Can, polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

04.05.2024 17:44
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Ümraniye'de tartıştığı İETT şoförünü silahla vuran şüpheli yakalandı

İSTANBUL - Ümraniye'de tartıştığı İETT şoförüne ateş ederek yaralayan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Ümraniye Adem Yavuz Mahallesi'nde geçtiğimiz gün meydana gelen olayda, iddiaya göre, Kadıköy-Ümraniye hattında sefer yapan otobüs şoförü Emircan Gülce ile Doğan Can isimli bir yolcu arasında tartışma çıktı. Tartıştığı İETT şoförüne sinirlenen Doğan Can isimli yolcu, aynı yöne giden bir başka otobüse binerek son durağa kadar İETT şoförü Emircan Gülce'yi takip etti. Son durakta otobüsün durmasını fırsat bilen saldırgan, otobüsten inerek daha önce tartıştığı Emircan Gülce'ye 6 el ateş etti. Emircan Gülce yaralanırken, şüpheli olay yerinden kaçtı.

Olayın ardından kaçan şüpheli Doğan Can, polis ekiplerince yakalanarak gözaltına

Ümraniye\'de İETT şoförünü silahla vuran şüpheli yakalandı
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Ümraniye'de İETT şoförünü silahla vuran şüpheli yakalandı - Son Dakika

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