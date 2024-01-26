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Ümraniye'de Lüks Otomobil, Park Halindeki Vince Çarptı - Son Dakika
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Ümraniye'de Lüks Otomobil, Park Halindeki Vince Çarptı

Ümraniye'de seyir halindeki bir lüks otomobil, virajı alamayarak yolun sağında park halinde olan bir vince çarptı. Kazada ölen veya yaralanan olmazken, lüks otomobilde büyük maddi hasar meydana geldi. Olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Ümraniye\'de Lüks Otomobil, Park Halindeki Vince Çarptı
26.01.2024 - 10:44,
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Ümraniye'de seyir halindeki otomobil virajı alamayarak yolun sağında park halinde olan vince çarptı. Kazada ölen veya yaralanan olmazken lüks otomobilde büyük maddi hasar oluştu.

Olay, İstanbul Ümraniye İlçesi Mehmet Akif Mahallesi, Tavukçuyolu Caddesi üzerinde dün saat 19.00 sıralarında yaşandı. İddiaya göre, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen Audi marka 34 CAP 75 plakalı lüks otomobil, seyir halindeyken virajı alamayarak, yolun sağında park halinde bulunan vince çarptı. Kazada ölen veya yaralanan olmazken, lüks araç kullanılamaz hale geldi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri, polis ekipleri ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlatırken araç sürücüsü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Ümraniye'de Lüks Otomobil, Park Halindeki Vince Çarptı - Son Dakika


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