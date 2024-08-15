Ümraniye'de Lüks Otomobil Ticari Taksiye Çarptı - Son Dakika
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Ümraniye'de Lüks Otomobil Ticari Taksiye Çarptı

Ümraniye\'de Lüks Otomobil Ticari Taksiye Çarptı

Ümraniye'de seyir halindeki yaklaşık 15 milyon liralık lüks otomobil, ticari taksiye çarptı. Kazada lüks araçtaki bir kişi yaralandı.

15.08.2024 07:23
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Ümraniye'de seyir halindeki yaklaşık 15 milyon liralık lüks otomobil, ticari taksiye çarptı. Yaşanılan kazada lüks araçtaki bir kişi yaralandı.

Olay, İstanbul Ümraniye ilçesi, TEM Otoyolu, Çamlıca Bağlantı Yolu'nda saat 04.30 sıralarında yaşandı. İddiaya göre, Hakan isimli bir sürücünün hakimiyetinde olan yaklaşık 15 milyon lira değerindeki 34 HKN 999 plakalı lüks otomobilden seyir halindeyken aniden dumanlar çıkmaya başladı. Araçtan çıkan duman nedeniyle önünü görmekte zorlanan Hakan ismindeki sürücü, Mustafa Koşan kontrolündeki Fiat marka 34 TDH 68 plakalı ticari taksiye çarptı. Kazada araçlarda maddi hasar meydana gelirken, lüks aracın içindeki bir yolcu elinden yaralandı. Durumun sağlık ekiplerine bildirilmesi nedeniyle olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı vatandaşı ayakta tedavi etti. Polis ekipleri trafiği kontrollü şekilde ilerletirken, olayla ilgili inceleme başlattı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Ümraniye'de Lüks Otomobil Ticari Taksiye Çarptı - Son Dakika

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