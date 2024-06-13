Ümraniye'de Öğretmenlere Saldırı Protesto Edildi - Son Dakika
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Ümraniye'de Öğretmenlere Saldırı Protesto Edildi

Ümraniye 30 Ağustos Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde öğretmenler Vedat Kömür ve Orhan Bozkurt'un İbrahim Durmaz adlı saldırgan tarafından darp edilmesi eğitim sendikaları tarafından protesto edildi. Türk Eğitim Sen, Eğitim Sen, Eğitim Bir Sen, Eğitim İş ve Özgür Eğitim Sen üyesi öğretmenler saldırıyı kınadı. Eğitim İş İstanbul 2 Nolu Şube Başkanı Kadir Toruş, öğretmenlere yönelik şiddetin arttığını ve yetkililerden önlem alınmasını talep etti.

13.06.2024 18:25
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Ümraniye 30 Ağustos Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde öğretmenler Vedat Kömür ve Orhan Bozkurt'un İbrahim Durmaz adlı saldırgan tarafından darp edilmesi eğitim sendikaları tarafından protesto edildi.

Ümraniye 30 Ağustos Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde kız kardeşinin sınıfta kalması üzerine kızın ağabeyi İbrahim Durmaz'ın öğretmen Vedat Kömür'e yumruklu saldırması öğretmen sendikaları tarafından protesto edildi. Okul önünde bir araya gelen Türk Eğitim Sen, Eğitim Sen, Eğitim Bir Sen, Eğitim İş ve Özgür Eğitim Sen üyesi öğretmenler saldırıyı kınadı.

Öğretmenler adına açıklama yapan Eğitim İş İstanbul 2 Nolu Şube Başkanı Kadir Toruş, "Öğretmenlerimize görev yaptıkları okullarda yeri geliyor pusu kuruluyor, yeri geliyor öğretmenlerimiz canice okullarında kurşunlanarak katlediliyor, yeri geliyor öğretmenler odasında meslektaşlarının ve öğrencilerinin gözünün önünde darp ediliyor. Dün ise öğretmene şiddetin son örneği Ümraniye 30 Ağustos Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesi'nde yaşanmıştır. Yıllarını eğitim öğretime adamış çok değerli bir meslektaşımız öğrencinin abisi tarafından saldırıya uğradı. Öğretmenler odasında, en güvende olmamız gereken yerde öğretmenimize yumruk atan saldırgan araya girmeye çalışan diğer öğretmenlerimize de yumruk attı. Güçlükle zapt edilen saldırgan, meslektaşlarımızın müdahalesi ve soğukkanlı tutumu sayesinde durduruldu. Bu saldırgan olay sonrasında da öğretmen arkadaşlarımıza tehditlerine devam etti. Saldırıya tepki gösteren öğretmenlerimize de saldıran veli okula gelen güvenlik güçlerince emniyete götürüldü. Bugün Vedat öğretmenimize yapılan saldırının benzeri başka bir gün bir başka arkadaşımıza yapılacak. Bunun durdurulması için yetkili makamlardan acilen önlem almalarını şiddetle talep ediyoruz. Bugüne kadar okullarda yeterli güvenlik önlemleri alınmadığını, Tüm bu olup bitenlere rağmen her fırsatta öğretmeni değersizleştiren ve hedef gösteren uygulama ve açıklamalar devam ediyor. Gerekli tedbirler kesinlikle alınmıyor" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Ümraniye'de Öğretmenlere Saldırı Protesto Edildi - Son Dakika

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