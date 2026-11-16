Ümraniye'de otogaz sistemleri fabrikasında çıkan yangın, çatıda hasara yol açtı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Ümraniye'de otogaz sistemleri fabrikasında çıkan yangın, çatıda hasara yol açtı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Haberin Videosunu İzleyin
Ümraniye\'de otogaz sistemleri fabrikasında çıkan yangın, çatıda hasara yol açtı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap
Haberin Videosunu İzleyin
Ümraniye\'de otogaz sistemleri fabrikasında çıkan yangın, çatıda hasara yol açtı
Haber Videosu

Ümraniye Yamanevler'de saat 19.30 sıralarında otogaz sistemleri üreten iş yerinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangında can kaybı ya da yaralanma olmazken iş yerinin çatısı hasar gördü ve büyük çapta maddi hasar oluştu, çıkış nedeni araştırılıyor.

Ümraniye'de sıralı otogaz sistemleri üreten bir iş yerinde çıkan yangın paniğe yol açtı. Söndürülen yangında iş yerinin çatısı hasar gördü.

Olay, saat 19.30 sıralarında Ümraniye Yamanevler Mahallesi'ndeki bir iş yerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sıralı otogaz sistemleri üreten fabrikada henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekiplerin hızlı müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak, soğutma çalışmaları yapıldı. Kazada can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, iş yerinde büyük çapta maddi hasar oluştu. Sağlık ekipleri muhtemel bir duruma karşı olay yerinde bekletilirken, yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA
İş KazasıÜmraniye3. SayfaOtomobilİtfaiyeGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dev pitonları yeniden doğaya salıp dron ile takip ediyorlar: Sebebi ilginç Dev pitonları yeniden doğaya salıp dron ile takip ediyorlar: Sebebi ilginç
Amedspor’dan TFF’ye olay tepki Amedspor'dan TFF'ye olay tepki
İmran Han hakimlere mektup yazdı, kendisi ve eşi için tedavi istedi İmran Han hakimlere mektup yazdı, kendisi ve eşi için tedavi istedi
Bülent Arınç, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a seslendi: Bu göreve talibim Bülent Arınç, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi: Bu göreve talibim
Yeniden İstanbul’a gelmek üzere Kim Min-Jae’den Süper Lig devine yeşil ışık Yeniden İstanbul'a gelmek üzere! Kim Min-Jae'den Süper Lig devine yeşil ışık
Test sürüşüne çıkan trafik polisi otomobili Çorlu’da seyir halindeyken tutuştu Test sürüşüne çıkan trafik polisi otomobili Çorlu'da seyir halindeyken tutuştu
Kalbini aldığı adamın eşiyle evlendi 13 yıl sonra aynı sonu yaşadı Kalbini aldığı adamın eşiyle evlendi! 13 yıl sonra aynı sonu yaşadı
40 yılda bir yaşanacak garip olay Duyanlar kulaklarına inanamadı 40 yılda bir yaşanacak garip olay! Duyanlar kulaklarına inanamadı
21:25
Berke Özer’in muhteşem performansı Avrupa basınında manşetlerde
Berke Özer'in muhteşem performansı Avrupa basınında manşetlerde
20:58
Volkan Demirel ocak için onu istedi: Emre Mor Gaziantep FK yolunda mı
Volkan Demirel ocak için onu istedi: Emre Mor Gaziantep FK yolunda mı?
20:40
Yusuf Demir’e Rapid Wien’den 2031’e kadar imza: 19 maçta 15 gole katkı
Yusuf Demir'e Rapid Wien'den 2031'e kadar imza: 19 maçta 15 gole katkı
20:28
Neymar, Virginia Fonseca iddiasını yalanladı: “Bu defa sınırı aştılar“
Neymar, Virginia Fonseca iddiasını yalanladı: "Bu defa sınırı aştılar"
20:09
Bekir Bozdağ, AK Parti Genel Başkan Başdanışmanlığı görevi kapsamında MYK toplantısına katıldı
Bekir Bozdağ, AK Parti Genel Başkan Başdanışmanlığı görevi kapsamında MYK toplantısına katıldı
19:57
Arda Güler direksiyona geçiyor: Madrid’de sürücü kursuna yazıldı
Arda Güler direksiyona geçiyor: Madrid'de sürücü kursuna yazıldı
19:43
Fon soruşturmasında Ümit Özlale iddiası: İfadede 500 bin dolar geçti
Fon soruşturmasında Ümit Özlale iddiası: İfadede 500 bin dolar geçti
18:25
Bülent Arınç, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a seslendi: Bu göreve talibim
Bülent Arınç, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi: Bu göreve talibim
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.11.2026 21:30:56. #.0.2#
SON DAKİKA: Ümraniye'de otogaz sistemleri fabrikasında çıkan yangın, çatıda hasara yol açtı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android