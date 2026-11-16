Ümraniye\'de otogaz sistemleri fabrikasında çıkan yangın, çatıda hasara yol açtı

Ümraniye'de sıralı otogaz sistemleri üreten bir iş yerinde çıkan yangın paniğe yol açtı. Söndürülen yangında iş yerinin çatısı hasar gördü.

Olay, saat 19.30 sıralarında Ümraniye Yamanevler Mahallesi'ndeki bir iş yerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sıralı otogaz sistemleri üreten fabrikada henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekiplerin hızlı müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak, soğutma çalışmaları yapıldı. Kazada can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, iş yerinde büyük çapta maddi hasar oluştu. Sağlık ekipleri muhtemel bir duruma karşı olay yerinde bekletilirken, yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.