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İstanbul'da art arda otobüs yangınları

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Ümraniye'de sabah saatlerinde birbirine yakın noktalarda art arda otobüs yangınları çıktı. Yangınlarda 2 otobüs kullanılmaz hale gelirken olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

07.04.2024 08:16  Güncelleme: 08:17
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İstanbul Ümraniye'de sabah saatlerinde birbirine yakın noktalarda art arda otobüs yangınları çıktı. Yangınlarda otobüsler kullanılmaz hale gelirken olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

OTOGARA GİRERKEN ALEVLER OTOBÜSÜ SARDI

Dudullu terminalinde otogara girerken motor kısmından yükselen alevler bir anda bütün otobüsü sardı. Durum üzerine otobüs hızlıca tahliye edilirken çevredekini ihbarı üzerine olayını polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken itfaiye kiplerinin çalışmaları sonucunda yangın söndürüldü. Otobüs kullanılamaz hale geldi.

DUDULLU KAVŞAĞINDA YANGIN

İkinci yangın TEM Dudullu kavşağında meydana geldi. İddiaya göre seyir halindeki otobüsün motor kısmından yükselen alevler bir anda bütün otobüsü sardı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri hızlıca yangına kontrol altına alarak söndürürken TEM Otoyolu Edirne istikametinde trafik yoğunluğu meydana gelirken, Edirne istikametinde trafik akışı tek şeritten sağlandı. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken otobüs kullanılamaz hale geldi. Otobüsün olay yerinden çekici yardımıyla kaldırılması ile TEM Otoyolu Edirne istikametinde trafik akışı yeniden normale döndü.

Yangın hakkında konuşan Abdullah Arıcı, "Gelen otobüs motor kısmı yanarak geldi. Bir anda alev aldı. İçerideki insanları tahliye ettiler. İtfaiye geldi. Buraya gelirken motor kısmında alevler zaten vardı. Hemen kapıları açıldı tahliye edildi. İnsanlar iner inmez alevler yükseldi. Sonrasında itfaiye geldi. Yaralanan yok" dedi.

İstanbul'da iki otobüs alev alev yandı! Yolcular tahliye edildi
İstanbul'da iki otobüs alev alev yandı! Yolcular tahliye edildi
İstanbul\'da art arda otobüs yangınları
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa İstanbul'da art arda otobüs yangınları - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Mustafa Doğan: araclar on numara yağ ile potansiyel tehlike...kontak kapatmadan devam mazot pahalı diye bazıları on numara yağ kullanıyor ..yolcularda ciddi risk altında seyahat yapıyor farkında bile değiller malesef 14 1 Yanıtla
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