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Ümraniye'de Uyuşturucu Bağımlısı Şahıs Evi Ateşe Verdi - Son Dakika
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Ümraniye'de Uyuşturucu Bağımlısı Şahıs Evi Ateşe Verdi

Ümraniye'de uyuşturucu bağımlısı olduğu iddia edilen bir kişi, eşiyle tartışması sonucu evini ateşe verdi. Olay sonrası evi yakan şahıs gözaltına alındı. Olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralanan olmazken polis ekipleri güvenlik önlemi aldı.

Ümraniye\'de Uyuşturucu Bağımlısı Şahıs Evi Ateşe Verdi
23.12.2023 - 13:22,
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Ümraniye'de uyuşturucu bağımlısı olduğu iddia edilen bir kişi, eşiyle tartışması sonucu evini ateşe verdi. Olay sonrası evi yakan şahıs gözaltına alındı.

Olay, saat 11.30 sıralarında Huzur Mahallesi'nde bulunan tek katlı bir gecekonduda meydana geldi. İddiaya göre uyuşturucu bağımlısı olduğu öne sürülen Serkan G. eşiyle tartışması sonucu evi ateşe verdi. Alevlerin kısa sürede bütün gecekonduyu sarması üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yanan gecekonduya müdahale ederek alevleri güçlükle söndürdü. Olay yerine polis ekiplerinin gelmesiyle evi yaktığı iddia edilen Serkan G. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olay sonrası yaralanan olmazken polis ekipleri binanın etrafına şerit çekerek güvenlik önlemi aldı.

Olay sonrası konuşan Serkan G.'nin kardeşi bir vatandaş ise "Abim Serkan, ailesini rehin almış. Ondan sonra evi yakmış gitmiş. Şu anda evde kimse yok" dedi.

Yaşanan olay sonrası konuşan ismi öğrenilemeyen bir vatandaş ise "Bıçağı kendine dayadı, ondan sonra evi yaktı. Evi ateşe verdi. Kendisini polisler kelepçe ile götürdü, gözaltına alındı. Kendisi uyuşturucu bağımlısı" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Ümraniye'de Uyuşturucu Bağımlısı Şahıs Evi Ateşe Verdi - Son Dakika
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