Ümraniye\'de sabah İSTAÇ kamyonuyla servis minibüsü çarpıştı, kazada 2 kişi yaralandı

Ümraniye'de servis minibüsü ile İSTAÇ'a ait atık kamyonunun çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı, çarpışmanın etkisiyle yoldaki trafik lambası devrildi ve yol bir süre trafiğe kapandı.

Kaza, Yukarı Dudullu Mahallesi Necip Fazıl Bulvarı ile NATO Yolu Caddesi kesişiminde sabah saat 05.45 sıralarında meydana geldi. NATO Yolu Caddesi üzerinden gelen M.D. yönetimindeki 34 LCT 564 plakalı servis minibüsü, Necip Fazıl Bulvarı'nda seyreden K.D. idaresindeki 34 GED 220 plakalı İSTAÇ atık kamyonuyla çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle minibüs şoförü M.D. ile araçta yolcu olarak bulunan S.G. yaralanırken, savrulan araçların etkisiyle yoldaki trafik lambası da devrildi. Kaza nedeniyle Necip Fazıl Bulvarı Çekmeköy istikameti bir süre trafiğe kapatıldı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yardımıyla araçtan çıkarılan yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Araçların yoldan kaldırılması ve temizlik çalışmalarının tamamlanmasının ardından trafik normale döndü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.