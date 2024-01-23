Kastamonulu umre kafilesini taşıyan uçakta şüpheli paket alarmı

Medine'den Kastamonu'ya gelecek umre kafilesini taşıyan uçak, havalandıktan sonra şüpheli bir paketin fark edilmesi sebebiyle, tekrar havalimanına geri döndü. Yapılan aramalar sonucunda yeniden havalanan uçak, 7 saat sonra Kastamonu'ya ulaşabildi.

Dün 16.30'da Medine'de bulunan Prens Muhammed Bin Abdülaziz Havalimanı'ndan 170 kişilik umre kafilesini, Kastamonu'ya ulaştırmak için havalanan, Mavi Gök Airlens şirketine ait uçakta, kalkıştan 1 buçuk saat sonra sahipsiz bir çanta bulundu.

SAHİPSİZ ÇANTA PANİĞİ

Uçağın pilotları, çantanın uçaktaki yolculara ait olmadığını öğrendikten sonra kalkış yaptıkları havalimanına geri dönmek zorunda kaldı. Havalimanına acil iniş yapan uçakta, polis ekipleri tarafından bomba arama köpekleriyle arama yapıldı. Yapılan aramalar neticesinde uçakta bulunan çantada kıyafetler ve çeşitli eşyalar olduğu belirlendi.

7 SAATLİK GECİKMEYLE MEMLEKETLERİNE ULAŞTILAR

Yapılan geniş çaplı aramanın ardından uçağın yeniden kalkış yapmasına izin verildikten sonra saat 22.00 sıralarında havalanın uçak, saat 02.30 sıralarında Kastamonu Havalimanına ulaşabildi. 7 saat süren gecikmenin ardından havalimanında bekleyen yakınlarına kavuşan kafile gözyaşlarına boğuldu.

Umreden dönen Avni Sarıalioğlu, olayla ilgili "Umre güzel geçti. Bazı tatsız olaylar oldu. Gelirken uçak geri döndü. Tekrar Medine'ye iniş yaptık. Sahipsiz bir çantadan kaynaklanmış. Acı tatlı hatıralarımız oldu. Şimdi geldik, Kastamonu'dayız, sevdiklerimize kavuştuk." ifadelerini kullandı.