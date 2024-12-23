Umut Oğuz\'a 10 Bin TL Nafaka Kararı

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Oyuncu Umut Oğuz'un 6 yıl önce evlendiği eşi oyuncu Sevilay Tilda Oğuz ile boşanma davalarının görülmesine devam edildi. Mahkeme ara kararında, Umut Oğuz'un boşanma aşamasında olduğu eşi ile çocuğuna aylık 10 bin lira geçici nafaka ödemesine karar verdi. Duruşma çıkışı açıklama yapan Sevilay Tilda Oğuz, "Çocuğumun babasının itibarı sarsılmasın diye bugüne kadar sustum ama bir gün canımı ve oğlumun psikolojisini düşünmem gerekti" dedi.

Özellikle Adanalı dizisindeki 'Fiko' karakteriyle tanınan oyuncu Umut Oğuz'un, 2018 yılında evlendiği eşi model ve oyuncu Sevilay Tilda Oğuz'un kendisine açtığı boşanma davasının görülmesine devam edildi. İstanbul Aile Mahkemesi'nde geçtiğimiz günlerde görülen duruşmada davacı Sevilay Tilda Oğuz ve taraf avukatları hazır bulundu.

'Paran bitince benden anlaşmalı boşanmak zorunda kalacaksın' şeklinde baskı yaptığı iddiası

Duruşmada söz alan Sevilay Tilda Oğuz'un avukatı, "Müvekkil 7 aydır tek yaşıyor. Umut Oğuz çocuğuna hiçbir şekilde destek olmuyor. Müvekkil artık çocuğuna bakma konusunda zorlanıyor. Umut Oğuz, 'paran bitince benden anlaşmalı boşanmak zorunda kalacaksın' şeklinde baskı yaparak tüm yükü müvekkilin üzerinde bırakıyor. Umut Oğuz'un maddi durumu çok iyi. Şimdilik geçici nafaka talebimiz vardır" dedi.

Aylık 10 bin lira geçici nafaka ödenmesine hükmedildi

Ara kararını açıklayan mahkeme, Umut Oğuz'un boşanma aşamasında olduğu eşi ile çocuğuna aylık 10 bin lira geçici nafaka ödemesine karar verdi. Ayrıca baba ile çocuk arasında her ayın belirli günlerinde kişisel ilişki tesisi kurulmasına hükmedilerek duruşma ertelendi

"Çocuğumun babasının itibarı sarsılmasın diye bugüne kadar sustum"

Duruşmanın ardından salon önünde açıklama yapan Sevilay Tilda Oğuz, "İki yıldır kendisini anlaşmalı boşanmaya ikna etmeye çalışıyorum. Mayıs ayından beri ayrı yaşıyoruz. Çocuğumun maddi ve manevi tüm ihtiyaçlarını ben tek başıma karşılıyorum. Ekonomik olarak zor durumdayım. Kendisi hiçbir şekilde katkı sağlamıyor. Ben para isteyen bir kadın gibi lanse edilmek istemiyorum. Sadece oğlumla yeni bir yaşam kurmanın hakkını istiyorum. Ben boşanmak istiyorum. Güvenli bir hayat kurmak için çocuğumla birlikte şehir değiştirdik. Çocuğumun babasının itibarı sarsılmasın diye bugüne kadar sustum ama bir gün canımı ve oğlumun psikolojisini düşünmem gerekti. Anlatılmayacak kadar zaten ağır şeyler yaşadım. İddia ettiğim şeyleri delil ve şahitlerle mahkeme dosyasına sundum" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL