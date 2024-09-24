Ünal Aster'e Veda Mesajı: Uçma Aşkını Paylaştık - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Ünal Aster'e Veda Mesajı: Uçma Aşkını Paylaştık

Ünal Aster\'e Veda Mesajı: Uçma Aşkını Paylaştık

Eski eşi Gamze Zorlu, hayatını kaybeden pilot Ünal Aster için duygusal bir veda mesajı yayınladı.

24.09.2024 15:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa Yenişehir Havalimanı'nda meydana gelen uçak kazasında hayatını kaybeden Öğretmen Pilot Ünal Aster'in ardından eski eşi Gamze Zorlu bir veda mesajı yayınladı.

Eşi gibi pilot olan ve halen Davut Havacılık'ta öğretmen pilotluk eğitimi alan Gamze Zorlu şunları yazdı:

"Ömrümüzden 20 yıl verdik birbirimize.. Harika iki erkek evlat sunduk bu dünyaya. Birlikte aynı kokpiti, gökyüzünü ve evreni paylaştık. Ben uçma aşkını ilk kez onda gördüm ondan öğrendim uçmanın nasıl eşsiz bir mutluluk getirdiğini bu hayata.

Çocukluk hayali için doğup büyüdüğü Bulgaristan'dan Türkiye'ye gelen, Devlet Opera Balesindeki sanatçı kadrosundan istifa eden ve 10 bin saatten fazla uçuş saatini zirai ilaçlamadan, akrobasi, havayolu ve uçuş öğretmenliğine kadar başarıyla yürüten ve hayatı haber olan çeşitli ödüllere layık görülen Pilot Ünal Aster 23 Eylül 2024 sabah saatlerinde eğitim uçuşu sırasında aramızdan ayrılmıştır.

Havacılık camiasına binlerce pilot ve uçuş öğretmeni kazandırmış Oğullarına başarılarla dolu gurur ve emek dolu bir soyadı bırakmıştır. Hepimize giyim tarzı ve genel kültürü ile neşesiyle havacılıkta eşsiz bambaşka bir pilot olmanın nasıl olunacağını öğretmiştir. Aşık olduğu gökyüzünde daimi yerini almıştır. Sevgisi saygısıyla onu yalnız bırakmayan herkese teşekkürler. Onu ilk tanıştığımızda birlikte dinlediğimiz müzikle uğurlamak isterim. Melekler yoldaşın olsun Crazy Baron"

Öte yandan Yenişehirdeki kazada hayatı kaybeden Ünal Aster'in pilotluğun yanı sıra veteriner ve doğum hastalıkları genel cerrahi uzmanı olduğu, Aletli jimnastikte Avrupa şampiyonluğu da dahil 4 kez madalya aldığı, Moskova'da 4 yıl bale ve piyano eğitimi aldığı öğrenildi. - BURSA

Kaynak: İHA

Havacılık, 3-sayfa, bursa, Yaşam, Pilot, Kaza, Spor, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Ünal Aster'e Veda Mesajı: Uçma Aşkını Paylaştık - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

16:32 İsrail, Hizbullah’ın üst düzey komutanı Kubeysi’yi öldürdü İsrail, Hizbullah'ın üst düzey komutanı Kubeysi'yi öldürdü
15:10 Bakan Yumaklı, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da desteklediği ürün yüzünden çiftçiyle tartıştı Bakan Yumaklı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da desteklediği ürün yüzünden çiftçiyle tartıştı
14:41 Koruma altındaki 45 arı kuşunu tüfekle avladılar Koruma altındaki 45 arı kuşunu tüfekle avladılar
12:56 ABD’deyken İmamoğlu’na siyasi yasak çıkarsa ne yapacaklar CHP lideri Özel açıkladı ABD'deyken İmamoğlu'na siyasi yasak çıkarsa ne yapacaklar? CHP lideri Özel açıkladı
07:59 İntihar eden Kübra Aykut, Dilan Polat’ın avukatının sevgilisi çıktı Aile hastaneye koştu İntihar eden Kübra Aykut, Dilan Polat'ın avukatının sevgilisi çıktı! Aile hastaneye koştu
07:22 Gece yarısı akaryakıta okkalı zam Pompaya yansıyan rakam anahtar bıraktıracak cinsten Gece yarısı akaryakıta okkalı zam! Pompaya yansıyan rakam anahtar bıraktıracak cinsten
02:16 Erdoğan’dan ABD’de art arda kritik temaslar: Her görüşmede ortak tek bir konu vardı Erdoğan'dan ABD'de art arda kritik temaslar: Her görüşmede ortak tek bir konu vardı
01:19 29 kişi can vermişti Beşiktaş’taki gece kulübünde ihmaller zinciri 29 kişi can vermişti! Beşiktaş'taki gece kulübünde ihmaller zinciri
00:28 Hastalığı nükseden ünlü şarkıcı Şimal, saçlarını kazıttı Hastalığı nükseden ünlü şarkıcı Şimal, saçlarını kazıttı
00:25 Kendi kendine düğün yapan fenomen Kübra ardında bir mektup bırakıp intihar etti Kendi kendine düğün yapan fenomen Kübra ardında bir mektup bırakıp intihar etti
23:19 İbre aileye de dönebilir Polis katilinin sosyal medya paylaşımları dehşet verici İbre aileye de dönebilir! Polis katilinin sosyal medya paylaşımları dehşet verici
23:18 Cani kocadan kan donduran itiraf: Ben eşimi boğarak öldürdüm Cani kocadan kan donduran itiraf: Ben eşimi boğarak öldürdüm
23:09 Portekiz’de Türk resitali Bizim Çocuklar yine sahnede Portekiz'de Türk resitali! Bizim Çocuklar yine sahnede
22:50 Aziz Yıldırım, sessizliğini bozdu Aziz Yıldırım, sessizliğini bozdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.09.2024 17:10:53. #1.13#
SON DAKİKA: Ünal Aster'e Veda Mesajı: Uçma Aşkını Paylaştık - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement