UnitedHealthcare CEO'suna Silahlı Saldırı - Son Dakika
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UnitedHealthcare CEO'suna Silahlı Saldırı

UnitedHealthcare CEO'su Brian Thompson, New York'ta silahlı saldırıda hayatını kaybetti.

04.12.2024 21:44
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ABD'nin en büyük özel sağlık sigortası şirketi United Healthcare'in CEO'su Brian Thompson, New York'ta konuşma yapmaya hazırlandığı bir yatırımcı konferansı öncesinde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

ABD'nin en büyük özel sağlık sigortası şirketi United Healthcare'in CEO'su Brian Thompson'a silahlı saldırı düzenlendi. Thompson, New York'ta konuşma yapmaya hazırlandığı bir yatırımcı konferansı öncesinde uğradığı silahlı saldırı da hayatını kaybetti.

Polis, Thompson'ın yerel saatle sabah 06.40'ta Manhattan'daki Altıncı Cadde'de yer alan Hilton otelin yakınlarında silahlı saldırıya uğradığını ifade ederek, Thompson'ın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiğini belirtti.

Saldırganın başına 10 bin dolar ödül koyuldu

Polis, saldırıda maskeli bir şüphelinin Thompson'ı hedef aldığını açıklarken, henüz saldırının nedenine ilişkin bir detay paylaşmadı. Polis, son olarak Central Park'ta görülen şüphelinin yakalanmasıyla sonuçlanacak bilgi paylaşımı ve ihbara 10 bin dolar ödül verileceğini duyurdu.

"Bu rastgele gerçekleştirilmiş bir şiddet eylemi gibi görünmüyor"

Thompson'ın söz konusu otelde gerçekleştirilecek bir yatırımcı konferansı için bölgede bulunduğu aktarılarak, New York Emniyet Müdürü Jessica Tisch, "Bu rastgele gerçekleştirilmiş bir şiddet eylemi gibi görünmüyor" ifadelerini kullanarak, şüphelinin saldırı öncesinde dakikalarca olay yerinde pusuya yatarak beklediğine dikkat çekti.

United Healthcare şirketinin üst kuruluşu olan UnitedHealth Group tarafından yayınlanan açıklamada, "Brian, birlikte çalıştığı herkes tarafından son derece saygı duyulan bir meslektaş ve arkadaştı. New York Polis Departmanı ile yakın çalışıyor ve bu zor zamanda sizden sabır ve anlayış talep ediyoruz. Kalplerimiz, Brian'ın ailesi ve tüm yakınlarıyla birlikte" denildi.

ABD'nin en büyük sağlık sigortası kuruluşu olan ve milyonlarca ABD vatandaşına hizmet sunan şirket, Thompson'ın öldürülmesinin ardından yatırımcı konferansı etkinliğini yarıda kesti. Hilton'da etkinliğin başlamasından bir saat sonra sahne alan UnitedHealth Group CEO'su Andrew Witty, "Ekip arkadaşlarımızdan birinin sağlık durumuyla ilgili çok ciddi bir durum nedeniyle korkarım bugünkü etkinliği sona erdirmek zorunda kalacağız" dedi.

"Bu dehşet verici bir haber"

Şirketin merkezinin yer aldığı Minnesota eyaletinin Valisi Tim Walz da bir açıklama yayınlayarak, dualarının Thompson'ın ailesi ve United Healthcare ekibi ile birlikte olduğunu ifade etti. Walz, "Bu dehşet verici bir haber ve Minnesota iş dünyası ve sağlık hizmetleri sektörü için berbat bir kayıp" dedi.

Tehditler almış

Thompson'ın eşi Paulette Thompson, basına yaptığı açıklamada, eşinin son dönemde bazı tehditler aldığını açıkladı.

Fortune dergisi tarafından her yıl hazırlanan en büyük gelire sahip 500 kurum arasında yer alan şirketin web sitesinde yer alan bilgilere göre, Thompson, 2021 yılı nisan ayında UnitedHealth Group şirketinin sigorta hizmetleri sunan alt kuruluşu UnitedHealthcare şirketinin CEO'su olarak atanmıştı. - WASHINGTON

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa UnitedHealthcare CEO'suna Silahlı Saldırı - Son Dakika

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