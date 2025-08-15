Üniversite Öğrencisi Darp ve Tehdit İddiasında Bulundu - Son Dakika
Üniversite Öğrencisi Darp ve Tehdit İddiasında Bulundu

Üniversite Öğrencisi Darp ve Tehdit İddiasında Bulundu
15.08.2025 11:41
Çankırı'da polis memuru erkek arkadaşı tarafından darp edilen üniversite öğrencisi, can güvenliğimin tehlikede olduğunu belirtti.

Çankırı'da, erkek arkadaşı olan polis memuru tarafından darp ve ölümle tehdit edildiğini iddia eden üniversite öğrencisi, "3 yıllık erkek arkadaşımdı, neler yapabileceğini biliyorum, şu an can güvenliğim yok" dedi.

Çankırı'da yaşayan üniversite öğrencisi E.K., 2022 yılında ortak bir arkadaşı tarafından polis memuru O.K. ile tanıştı. Kısa süre sonra sevgili olan E.K. ve O.K. kıskançlık sebebiyle sorunlar yaşamaya başladı. Yaklaşık 1,5 yıldır kıskançlık krizleri yaşadığı iddia edilen O.K., E.K.'yi darp etmeye başladı. Aldığı darbeler sonucu darp raporu alan E.K., O.K. hakkında şikayetçi oldu. Farklı bir şehirde görev yapan polis memuru O.K.'nin silahına el konularak pasif bir göreve çekildi. Şahsın sürekli kendisini tehdit ettiğini söyleyen E.K., suç duyurusunda bulunduğunu, ancak adli tatil dolayısıyla herhangi bir ilerleme kaydedilmediğini ifade etti. Can güvenliğinin olmadığını dile getiren E.K., şahıs hakkındaki soruşturmanın hızlandırılmasını talep etti.

"Beni öldürmeye çalıştı"

O.K. ile 3 yıldır ilişkilerinin olduğunu belirten E.K., "Evlilik yolunda ilerliyorduk. Ailelerimiz bu durumu biliyordu, ciddiydik. İlişkimizin ortalarında bu şahıs bana fiziki şiddet uygulamaya başlamıştı. Defalarca yapıp özür diliyordu, sürekli kendisini affettiriyordu. Daha sonra Çankırı'ya geldi, birlikte piknik yaptık. Piknik dönüşünde beni rehberimde kayıtlı olmayan bir numara aradı. Telefonumu elimden alıp arabanın kapılarını kilitledi. Ardından beni arayan numarayı arayıp hakaretler etti. Arabayı yol kenarında müsait bir yere çekip silahın kabzası ile beni darp etti. İlk önce namlusuyla vurdu, ardından kabzasıyla darp etmeye devam etti. Saçımı çekti, boğazımı sıktı, ben hiç nefes alamadım beni öldürmeye çalıştı. Daha sonra araçtan inip beni aracın etrafında saçımdan tutarak yerde sürükledi. Ardından küfür ederek beni arabaya geri bindirdi. Beni evin yakınlarına bırakana kadar ölümle tehditler etti" dedi.

"Kafasına silah dayayıp bana video atıyordu"

Kendisini ölümle tehdit ettiğini belirten E.K., "Daha önceden de psikolojik sorunları vardı. Kafasına silah dayayıp bana video atıyordu. Fakat ben işlerin bu aşamaya geleceğini düşünmüyordum. Sürekli beni öldürüp sonra kendini öldürmekle tehdit ediyordu. Beni evimin yakınlarında bıraktı. Ben araçtan inerken silahın tetiğini çekti. O an beni vuracağını düşündüm ve çok korktum. Daha sonra ben topallayarak araçtan indim. İki dizimde yaraydı, sürüklendiğim taş batmıştı. Bu durumu aileme bile anlatamadım, sadece arkadaşıma anlattım. Ailem bile bu olayı 10 gün sonra öğrendi. Ardından darp raporu aldım, tedbir kararı çıkarttım. Tedbir kararının bittiği gün bile beni aramaya başladı. Daha sonra bir kez daha tedbir kararı çıkarttım. Bu şahıs farklı bir ilde kaymakam koruması olarak görev yapıyordu. Görevinden çekildiğini, silahının alınıp pasif bir göreve verildiğini söylediler. 3 yıllık erkek arkadaşımdı, neler yapabileceğini biliyorum, şu an can güvenliğim yok. Adli tatil olduğu için dosya bekleme aşamasında. İşlemlerin hızlanmasını talep ediyorum" diye konuştu. - ÇANKIRI

Kaynak: İHA

