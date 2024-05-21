Üniversitelerarası İtfaiye Oyunları'nda EKİP75 Birinci Oldu - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Üniversitelerarası İtfaiye Oyunları'nda EKİP75 Birinci Oldu

Üniversitelerarası İtfaiye Oyunları\'nda EKİP75 Birinci Oldu

Türkiye'de ilk kez düzenlenen Üniversitelerarası İtfaiye Oyunları'nda Ardahan'dan gelen EKİP75 takımı birinci oldu. Oyunlarda 17 üniversite ekibi yarıştı ve öğrenciler zorlu etaplarda çevikliklerini sergiledi.

21.05.2024 19:31  Güncelleme: 19:37
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye'de ilk kez düzenlenen ve 17 üniversite öğrencilerinin katılımıyla gerçekleştirilen "Üniversitelerarası İtfaiye Oyunları"nı salise farkıyla Ardahan'dan gelen "EKİP75" kazandı.

2022 yılında Burdur İtfaiyesi tarafından yalnızca Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sivil Savunma ve İtfaiyecilik, Acil Yardım ve Afet Yönetimi Bölümü öğrencileri arasında gerçekleştirilen Afet ve İtfaiye Oyunları yarışması bu sene ulusal düzeye taşındı. Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Spor Toto Stadyumu'nda gerçekleştirilen oyunlarda farklı illerden gelen 17 üniversite ekibi yarıştı

Üniversitelerin Acil Yardım ve Afet Yönetimi, Sivil Savunma ve İtfaiyecilik gibi bölümlerinde okuyan öğrenciler, oluşturulan zorlu parkurda ekip çalışması ile çevikliklerini ortaya koyarak birincilik için yarıştı. 9 farklı bölümden oluşan parkur denge tahtası üzerinden yürüme, merdiven ile lastiklerden geçme, traktör lastiği kaldırma ve sürükleme, engellerin üzerinden atlama, boru içerisinde sürünme ve sedye çekme, ayaklarına bağlı tahta ile yürüme ve yangın söndürme gibi zorlu etaplardan oluştu.

Ön eleme oyunları dün gerçekleştirilen İtfaiye Oyunları'nın bugün final etapları gerçekleştirildi. Finalde 01.27 saniyede parkuru tamamlayan Ardahan Üniversitesi takımı "Ekip75" birinci olurken MAKÜ Acil Yardım ve Afet Yönetimi takımı ikinci Burdur Altınyayla Meslek Yüksekokulu takımı ise üçüncü oldu.

Finallerde dereceye giren ilk 5 takıma MAKÜ Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Dalgar ve Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz başta olmak üzere üniversite akademisyenleri ve belediye başkan yardımcıları tarafından madalya ve başarı belgesi verilirken ödül kazanan öğrenciler büyük sevinç yaşadı.

Üniversitelerarası İtfaiye Oyunları'nın tamamlanmasının ardından konuşan Burdur İtfaiye Müdürü Mehmet Ali Ballak, "İlkini 2022 yılında yaptığımız Üniversitelerarası İtfaiye Oyunları yarışmasının bu yıl ikincisini düzenledik. İlk yarışmayı bölgesel olarak düzenlemiştik, bu yıl ulusala taşıdık. Yarışmaya 17 üniversite takımı katıldı. Toplam 186 sporcu yarıştı. Bugün final etabını gerçekleştirdik. Ardahan'dan gelen Ardahan Üniversitesi Nihat Delibalta Göle Meslek Yüksekokulu öğrencilerimiz birinci oldu. MAKÜ Acil Yardım ve Afet Yönetimi takımı ikinci Burdur Altınyayla Meslek Yüksekokulu takımı ise üçüncü oldu. Burada birinci, ikinci, üçüncü önemli değil, katılan herkes gönlümüzün birincisi. Çünkü 4 yıl boyunca, 2 yıl boyunca üniversitelerde aldıkları eğitimleri keyifli ve eğlenceli bir parkurda icra etme fırsatı buldular. Hem bölümlerinin ismini duyurdular hem de kendilerini ispatladılar. Çünkü bu bölüm afetlerle, yangınlarla yaşamayı öğrenecek bir bölümdü. Ben bütün takımları kutluyorum. Kendilerine meslek hayatlarında başarılar diliyorum" dedi. - BURDUR

Kaynak: İHA

Ardahan, Türkiye, İtfaiye, Acil Durum, 3.Sayfa, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Üniversitelerarası İtfaiye Oyunları'nda EKİP75 Birinci Oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


18:40 Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında polislerle ilgili rapor savcılığa teslim edildi Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında polislerle ilgili rapor savcılığa teslim edildi
16:34 Reisi’nin helikopteri nasıl bulundu Selçuk Bayraktar, o geceye ilişkin bir detayı ilk kez paylaştı Reisi'nin helikopteri nasıl bulundu? Selçuk Bayraktar, o geceye ilişkin bir detayı ilk kez paylaştı
16:33 İmamoğlu’ndan Erdoğan’ın İtalya eleştirisine sert yanıt İmamoğlu'ndan Erdoğan'ın İtalya eleştirisine sert yanıt
16:09 Yapı Kredi Bankası satılıyor mu Koç Holding’den açıklama var Yapı Kredi Bankası satılıyor mu? Koç Holding'den açıklama var
16:00 İki hemşire iki sır ölüm Ortak noktaları aynı doktor çıktı İki hemşire iki sır ölüm! Ortak noktaları aynı doktor çıktı
19:16 Fenerbahçeli Leonardo Bonucci, futbolu bırakma kararı aldı Fenerbahçeli Leonardo Bonucci, futbolu bırakma kararı aldı
18:33 Adana Demirspor’da yaprak dökümü devam ediyor Yusuf Erdoğan, sözleşmesini tek taraflı feshetti Adana Demirspor'da yaprak dökümü devam ediyor! Yusuf Erdoğan, sözleşmesini tek taraflı feshetti
18:26 Bursa’da ev sahibiyle tartışan kiracı daireyi havaya uçurdu Bursa'da ev sahibiyle tartışan kiracı daireyi havaya uçurdu
17:46 Görevi herkesi şaşırttı İşte Stefan Kuntz’un yeni adresi Görevi herkesi şaşırttı! İşte Stefan Kuntz'un yeni adresi
17:28 Bayern’den ayrılacak mı Sacha Boey kararını verdi Bayern'den ayrılacak mı? Sacha Boey kararını verdi
17:20 Manken Tuğba Özay’dan milli yas kararına tepki: Ateşleri bol olsun Manken Tuğba Özay'dan milli yas kararına tepki: Ateşleri bol olsun
17:17 Gençlerin işi çok zor Montella’dan EURO 2024 için dikkat çeken kadro açıklaması Gençlerin işi çok zor! Montella'dan EURO 2024 için dikkat çeken kadro açıklaması
16:29 Kitapyurdu’nun binası Bahçelievler Belediyesi tarafından mühürlendi Kitapyurdu'nun binası Bahçelievler Belediyesi tarafından mühürlendi
16:23 Oyuncu Müjde Uzman, tükenmişlik sendromuna yakalandı Oyuncu Müjde Uzman, tükenmişlik sendromuna yakalandı
15:53 Yılmaz Erdoğan ve Cansu Taşkın ilişkisi hakkında açıklama Yılmaz Erdoğan ve Cansu Taşkın ilişkisi hakkında açıklama
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.05.2024 20:15:37. #1.12#
SON DAKİKA: Üniversitelerarası İtfaiye Oyunları'nda EKİP75 Birinci Oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement