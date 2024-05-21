Üniversitelerarası İtfaiye Oyunları\'nda EKİP75 Birinci Oldu

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Türkiye'de ilk kez düzenlenen ve 17 üniversite öğrencilerinin katılımıyla gerçekleştirilen "Üniversitelerarası İtfaiye Oyunları"nı salise farkıyla Ardahan'dan gelen "EKİP75" kazandı.

2022 yılında Burdur İtfaiyesi tarafından yalnızca Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sivil Savunma ve İtfaiyecilik, Acil Yardım ve Afet Yönetimi Bölümü öğrencileri arasında gerçekleştirilen Afet ve İtfaiye Oyunları yarışması bu sene ulusal düzeye taşındı. Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Spor Toto Stadyumu'nda gerçekleştirilen oyunlarda farklı illerden gelen 17 üniversite ekibi yarıştı

Üniversitelerin Acil Yardım ve Afet Yönetimi, Sivil Savunma ve İtfaiyecilik gibi bölümlerinde okuyan öğrenciler, oluşturulan zorlu parkurda ekip çalışması ile çevikliklerini ortaya koyarak birincilik için yarıştı. 9 farklı bölümden oluşan parkur denge tahtası üzerinden yürüme, merdiven ile lastiklerden geçme, traktör lastiği kaldırma ve sürükleme, engellerin üzerinden atlama, boru içerisinde sürünme ve sedye çekme, ayaklarına bağlı tahta ile yürüme ve yangın söndürme gibi zorlu etaplardan oluştu.

Ön eleme oyunları dün gerçekleştirilen İtfaiye Oyunları'nın bugün final etapları gerçekleştirildi. Finalde 01.27 saniyede parkuru tamamlayan Ardahan Üniversitesi takımı "Ekip75" birinci olurken MAKÜ Acil Yardım ve Afet Yönetimi takımı ikinci Burdur Altınyayla Meslek Yüksekokulu takımı ise üçüncü oldu.

Finallerde dereceye giren ilk 5 takıma MAKÜ Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Dalgar ve Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz başta olmak üzere üniversite akademisyenleri ve belediye başkan yardımcıları tarafından madalya ve başarı belgesi verilirken ödül kazanan öğrenciler büyük sevinç yaşadı.

Üniversitelerarası İtfaiye Oyunları'nın tamamlanmasının ardından konuşan Burdur İtfaiye Müdürü Mehmet Ali Ballak, "İlkini 2022 yılında yaptığımız Üniversitelerarası İtfaiye Oyunları yarışmasının bu yıl ikincisini düzenledik. İlk yarışmayı bölgesel olarak düzenlemiştik, bu yıl ulusala taşıdık. Yarışmaya 17 üniversite takımı katıldı. Toplam 186 sporcu yarıştı. Bugün final etabını gerçekleştirdik. Ardahan'dan gelen Ardahan Üniversitesi Nihat Delibalta Göle Meslek Yüksekokulu öğrencilerimiz birinci oldu. MAKÜ Acil Yardım ve Afet Yönetimi takımı ikinci Burdur Altınyayla Meslek Yüksekokulu takımı ise üçüncü oldu. Burada birinci, ikinci, üçüncü önemli değil, katılan herkes gönlümüzün birincisi. Çünkü 4 yıl boyunca, 2 yıl boyunca üniversitelerde aldıkları eğitimleri keyifli ve eğlenceli bir parkurda icra etme fırsatı buldular. Hem bölümlerinin ismini duyurdular hem de kendilerini ispatladılar. Çünkü bu bölüm afetlerle, yangınlarla yaşamayı öğrenecek bir bölümdü. Ben bütün takımları kutluyorum. Kendilerine meslek hayatlarında başarılar diliyorum" dedi. - BURDUR