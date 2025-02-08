Ünlü astrolog Hilal Saraç gözaltına alındı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Ünlü astrolog Hilal Saraç gözaltına alındı

Geniş Video İzle

Astrolog Hilal Saraç, gözaltına alındığını açıkladı. Saraç'ın neden gözaltına alındığı bilinmezken, ünlü astroloğun son olarak Kahramanmaraş depremlerinin 2. yılında yaptığı bir paylaşım tepki çekmişti.

08.02.2025 17:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sosyal medya hesaplarında yaptığı paylaşımlarla zaman zaman tepki çeken astrolog Hilal Saraç gözaltına alındı.

ASTROLOG HİLAL SARAÇ GÖZALTINDA

Sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlarla adını duyuran ünlü astrolog Hilal Saraç, gözaltına alındığını açıklandı. Saraç'ın gözaltına alınma sebebi öğrenilemedi.

Ünlü astrolog Hilal Saraç gözaltına alındı

PAYLAŞIMLARI TEPKİ ÇEKMİŞTİ

Hilal Saraç, 6 Şubat'ta yaptığı bir paylaşımla tepki çekmişti. Başka bir paylaşımında ise Saraç şunları söylemişti: "Bence Devlet Bahçeli akciğerlerine baktırsın. Ben de ülkenin en iyi Medikal Astroloğuysam ki öyleyim. Kendisinin çok ciddi akciğer sorunu ve nefes darlığı var. Çok büyük sağlık sorunları var. Saklarsanız saklayın amannnn ben var diyorsam vardır. VIP kata almışlar bu arada başında seferber olmuşlar."

Ünlü astrolog Hilal Saraç gözaltına alındı
Ünlü astrolog Hilal Saraç gözaltına alındı

Kahramanmaraş, Sosyal Medya, Astroloji, 3-sayfa, Magazin, Medya, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Ünlü astrolog Hilal Saraç gözaltına alındı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Ender Kervancıoğlu:
    Gözaltı. Gözaltı. Gözaltı. 22 yıl çektik ama bu yıl artık iyice kudurdunuz. Bu ülkeyi böyle yönetemezsiniz. 91 171 Yanıtla
  • Mustafa karaca:
    bu astrolog hanımefendi hastalıkları uzaktan biliyorsa, insanların hastalığını belirlesin.rontgen mr btm. ye gerek kalmaz. 87 9 Yanıtla
  • Alper Elma:
    bu değişik kendini bı b.k sanan tiplere ayar oluyorum 59 15 Yanıtla
  • Ersin Çetinkaya:
    yav göz altına alınırken aklına ilk twit atmak mı geliyor. 59 7 Yanıtla
  • Bayram Izgoren:
    bundan dolayiysa ne var bunda devlet bhceli yasli ve hasta gayet dogal birsey bunda birsey yok 14 12 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

20:30 100 dönümlük tarlasını para kazandırmıyor diye yerle bir etti 100 dönümlük tarlasını para kazandırmıyor diye yerle bir etti!
19:35 Ferdi Tayfur’un ailesinde şimdi de mevlit krizi Ferdi Tayfur'un ailesinde şimdi de mevlit krizi
19:33 Bütün ülke Serdar Dursun’u konuşuyor: Gol sevinci olay oldu Bütün ülke Serdar Dursun'u konuşuyor: Gol sevinci olay oldu
18:40 Manisa’da eski ülkü ocakları başkanı evinde ölü bulundu Manisa'da eski ülkü ocakları başkanı evinde ölü bulundu
16:51 Ege’de deprem fırtınası sürerken 3 kentimizde ürküten görüntü Ege'de deprem fırtınası sürerken 3 kentimizde ürküten görüntü
09:08 Gri kategoride aranan iki terörist Edirne’de yakalandı Gri kategoride aranan iki terörist Edirne'de yakalandı
08:31 Vatandaşın isteği CHP’li vekili şaşırttı: Kadına bir tokat atamıyorum Vatandaşın isteği CHP'li vekili şaşırttı: Kadına bir tokat atamıyorum
08:31 Kızılcık Şerbeti’ne flaş transfer Defne karakteri geliyor Kızılcık Şerbeti'ne flaş transfer! Defne karakteri geliyor
08:23 Survivor’da kavga çıktı Adem Kılıççı, Çılgın Sedat’a saldırdı Survivor'da kavga çıktı! Adem Kılıççı, Çılgın Sedat'a saldırdı
08:19 Fatih Terim’den dünya futbolunu yerinden sarsacak öneri Fatih Terim'den dünya futbolunu yerinden sarsacak öneri
07:20 Süper Lig ekibine hükmen mağlubiyet cezası Süper Lig ekibine hükmen mağlubiyet cezası
02:24 Tekerlekli sandalyeye bağlı yaşayan kişi, spor salonu çalışanını öldürdü Tekerlekli sandalyeye bağlı yaşayan kişi, spor salonu çalışanını öldürdü
01:16 Hastanede büyük skandal Taburcu ettikleri yaşlı adam tekerlekli sandalyede can verdi Hastanede büyük skandal! Taburcu ettikleri yaşlı adam tekerlekli sandalyede can verdi
00:35 Beşiktaş’ta istinat duvarı çöktü, 8 araç enkaz altında kaldı Beşiktaş'ta istinat duvarı çöktü, 8 araç enkaz altında kaldı
00:10 Ferdi Tayfur’un kızı Tuğçe Tayfur’dan olay sözler: Azgınlık bedel ödetir Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur'dan olay sözler: Azgınlık bedel ödetir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.02.2025 21:17:40. #1.13#
SON DAKİKA: Ünlü astrolog Hilal Saraç gözaltına alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.