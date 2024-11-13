Ünlü Balerin Eylül Sıla Ilgaz Şüpheli Ölümle Gündemde - Son Dakika
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Ünlü Balerin Eylül Sıla Ilgaz Şüpheli Ölümle Gündemde

İstanbul'da 18 yaşındaki balerin Eylüş Sıla Ilgaz, annesi tarafından odasında ölü bulundu.

13.11.2024 12:24
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İstanbul Kağıthane'de yaşayan 18 yaşındaki üniversite öğrencisi balerin Eylül Sıla Ilgaz, odasında annesi tarafından ölü bulundu. Altın ve gümüş madalya sahibi olan Ilgaz'ın ölümünün şüpheli bulunması üzerine anne ve babası gözaltına alındı.

Olay, dün saat 12.30 sıralarında Kağıthane Hamidiye Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Bale Bölümü öğrencisi Eylül Sıla Ilgaz, ailesiyle birlikte sabah kahvaltı yaptıktan sonra odasına gitti. Odasından bir süre çıkmaması sebebiyle Ilgaz'ın odasına giren annesi Sibel Ilgaz kızını, sırt çantası askısıyla tavanda asılı halde buldu. Anne Ilgaz daha sonra bıçakla çantanın askısını kesti. Daha sonra olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalede Ilgaz'ın hayatını kaybettiğini tespit etti.

Anne ve babası emniyete giderek ifade verdi

Polis ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk incelemeler sonrası Eylül Sıla Ilgaz'ın ölümü şüpheli bulundu. Genç kızın annesi Sibel Ilgaz ve babası Barış Ilgaz ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.

Ilgaz'ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere cenaze aracıyla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Genç balerinin kesin ölümü burada yapılacak inceleme sonrası kesinlik kazanacak. Genç kızın cenazesinin defnedilmek üzere memleketi Niğde'ye götürüleceği belirtildi.

Olay hakkında konuşan Ilgaz'ın komşusu Ercan Yılmaz, "Dün duyduğumuza göre saat 11-12 sıralarında kız 7. katta intihar etmiş. İpi kancaya bağlayarak intihara kalkışmış ve hayatını kaybetmiş. Kızı 1-2 defa gördüm annesiyle tanışmıyorum ama babayla selamlaşmamız var pek samimiyetimiz yoktu" diye konuştu.

Dünyaca ünlü bir balerin olma hayali olduğu öğrenilen Eylül Sıla Ilgaz'ın, 2016 yılından bu yana katıldığı 8 ayrı yarışmadan 1 altın, 2 de gümüş madalya kazandığı ortaya çıktı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Ünlü Balerin Eylül Sıla Ilgaz Şüpheli Ölümle Gündemde - Son Dakika

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