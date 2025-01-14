En yakın arkadaşı Kerimcan Durmaz'ın son durumunu gözyaşları içinde anlattı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

En yakın arkadaşı Kerimcan Durmaz'ın son durumunu gözyaşları içinde anlattı

Geniş Video İzle

'Yasa dışı bahse teşvik' suçlamasıyla tutuklanan ünlü fenomen Kerimcan Durmaz, günlerdir cezaevinde bulunsa da gündemden düşmüyor. Yakın arkadaşı Samet Liçina, Durmaz'ın son durumunu gözyaşları içinde anlatırken ablası ise cezaevinden yolladığı mesajı yayınladı.

14.01.2025 21:26  Güncelleme: 21:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yasa dışı bahis sitesinin reklamı için gerçekleştirilen konserde DJ olarak sahne alan ve görüntülerin ortaya çıkmasının ardından 'yasa dışı bahse teşvik' suçlamasıyla tutuklanan ünlü fenomen Kerimcan Durmaz, gündemden düşmüyor.

Ünlü Fenomen Kerimcan Durmaz'ın Tutukluluk Durumu Gündemden Düşmüyor

SON DURUMUNU GÖZYAŞLARI İÇİNDE ANLATTI

Günlerdir cezaevinde bulunan Kerimcan Durmaz'ın yakın arkadaşı Samet Liçina, Durmaz'ı görmek için Marmara Cezaevi'ne gittiğini ancak görüşe alınmadığını söyledi. Ailesinin Durmaz ile görüştüğünü dile getiren Liçina, 30 yaşındaki fenomenin son durumunu gözyaşları içerisinde anlattı. Liçina, "Arkadaşımızın suçsuz olduğunu düşünüyoruz ve biliyoruz. Doğru kararın en yakın zamanda uygulanmasını bekliyoruz. Sağlığıyla ilgili hiçbir problem yok. Üşüdüğünü söyledi hepimiz çok üzüldük. Tüm sevenlerine çok büyük sevgileri var." ifadelerini kullandı.

Ünlü Fenomen Kerimcan Durmaz'ın Tutukluluk Durumu Gündemden Düşmüyor

ABLASI MESAJINI YAYINLADI

Öte yandan Kerimcan Durmaz'ın ablası Neşe Fişek ise kardeşinin mesajını yayınladı. Fişek'in sosyal medya üzerinden paylaştığı mesaj şu şekilde: "Sevenlerime, bu zorlu süreçte, bana olan sevginiz ve desteğiniz için hepinize minnettarım. İyiyim ve güçlü kalmaya devam ediyorum. Adaletin er ya da geç yerini bulacağına olan inancım tam. Hepinizin duaları, güzel dilekleri ve içten mesajları bana güç veriyor. Bu sevgi ve destek sayesinde dimdik ayakta duruyorum. Sizlerin yanımda olduğunu bilmek, bu süreci daha kolay atlatmamı sağlıyor. Lütfen moralinizi yüksek tutun. Sizlerin sevgisi ve inancı, benim en büyük motivasyonum. Bu süreci, birlikte atlatacağız. Hepinizi çok seviyorum ve en kısa zamanda yeniden buluşacağımıza inanıyorum."

Ünlü Fenomen Kerimcan Durmaz'ın Tutukluluk Durumu Gündemden Düşmüyor
En yakın arkadaşı Kerimcan Durmaz\'ın son durumunu gözyaşları içinde anlattı

Kerimcan Durmaz, Cezaevi, 3-sayfa, Magazin, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa En yakın arkadaşı Kerimcan Durmaz'ın son durumunu gözyaşları içinde anlattı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (28)

  • Çelikk:
    Birbirini beceren insan bunlar para kazanıyor sırtından İpneler 316 7 Yanıtla
    Çelikk:
    Sizide becersin gtler 1 2
    Cemil Moroglu:
    admin sen de öylesin bence. 0 0
    GARİP DERVİŞ:
    ve başardılar. geldikleri gibi gitmediler. işte çağdaş modern LAİK aydın türk gençliği. yazık. 0 0
  • Erbay Mercan:
    devletin ıslah etmesi bir işe yaramaz Allah ıslah etsin bunları 137 1 Yanıtla
  • Hüseyin Ülgülü:
    DAHA BETER OLSUN 73 2 Yanıtla
  • yavuz d:
    isimlerin guzelligine bak biri kerim biri samet size bu isimleri koyanlar bu hale gelceginizi bilseydi.. neyse cok kinamayalim. coluk cocogumuz var Allah korusun 71 1 Yanıtla
  • Hasan Babacan:
    yapma ya vallahi çok üzüldük mahallece hatta 51 3 Yanıtla
  • TC Umut Şentürk:
    Diger iki unlu niye girmedi 27 1 Yanıtla
  • Osman Koca:
    buna üzülen bahis reklamı yapsın yalnız bırakmasın adAMCIK'ı:) 24 1 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

01:12 Tekelleşme tartışmalarına Şafak Sezer de katıldı: Onların suyu ısındı, yakında ortaya çıkacaklar Tekelleşme tartışmalarına Şafak Sezer de katıldı: Onların suyu ısındı, yakında ortaya çıkacaklar
22:59 Netanyahu pes etti: Gazze’de ateşkes artık an meselesi Netanyahu pes etti: Gazze'de ateşkes artık an meselesi
22:30 Bir gün önce taşındıkları evde annesini göğsünden bıçaklanmış halde buldu Bir gün önce taşındıkları evde annesini göğsünden bıçaklanmış halde buldu
21:39 Küle dönen Los Angeles’ı bekleyen yeni tehlike: Zehir karışmış olabilir Küle dönen Los Angeles'ı bekleyen yeni tehlike: Zehir karışmış olabilir
19:34 Rusya’dan PKK’ya dikkat çeken mesaj: Türkiye buna asla izin vermez Rusya'dan PKK'ya dikkat çeken mesaj: Türkiye buna asla izin vermez
09:27 Boş arazide ağzında cerrahi maske olan ceset bulundu Boş arazide ağzında cerrahi maske olan ceset bulundu
09:27 Sözleriyle gündem olan Mourinho’nun şimdi de oturuş şekline tepki yağıyor Sözleriyle gündem olan Mourinho'nun şimdi de oturuş şekline tepki yağıyor
09:20 AK Partili eski vekil erken seçim için tarih verdi AK Partili eski vekil erken seçim için tarih verdi
09:17 Fatih Terim’in takımında ayrılık Fatih Terim'in takımında ayrılık
08:57 Menzil Cemaati’nde taşlı sopalı inşaat kavgası Menzil Cemaati'nde taşlı sopalı inşaat kavgası
08:55 Trump açık açık uyardı: İsrail ve Hamas anlaşamazsa çok büyük sıkıntılar yaşanacak Trump açık açık uyardı: İsrail ve Hamas anlaşamazsa çok büyük sıkıntılar yaşanacak
08:42 Kostic’in pozisyonu penaltı mı değil mi Yorumcular 1 saniye bile düşünmeden görüş belirtti Kostic'in pozisyonu penaltı mı değil mi? Yorumcular 1 saniye bile düşünmeden görüş belirtti
08:06 Edirne ve Kırklareli’nde okullara kar tatili Edirne ve Kırklareli'nde okullara kar tatili
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.01.2025 04:48:55. #1.13#
SON DAKİKA: En yakın arkadaşı Kerimcan Durmaz'ın son durumunu gözyaşları içinde anlattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.