Ünlü İş İnsanı Fikret Öztürk'ün Villasında Soygun - Son Dakika
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Ünlü İş İnsanı Fikret Öztürk'ün Villasında Soygun

Ünlü İş İnsanı Fikret Öztürk\'ün Villasında Soygun

Fikret Öztürk'ün Üsküdar'daki villa hırsızları yakalandı, adliyeye sevk edildi.

09.01.2025 16:43
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Opet'in Yönetim Kurulu Başkanı Fikret Öztürk'ün Üsküdar'daki villasında soygun yapan ve ardından ekipler tarafından yakalanan Musa B. ile Nihat D. yakalanarak gözaltına alındı. Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlanan 2 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Koç Holding'in akaryakıt firması, Opet'in kurucu ortağı ve Bodrum FK Başkanı Fikret Öztürk'e ait olduğu öğrenilen, Üsküdar Burhaniye Mahallesi Tunuslu Mahmutpaşa caddesi Çam Konaklar Sitesi'ndeki villa hırsızların hedefi oldu. Geçtiğimiz 28 Aralık'ta gece saatlerinde meydana gelen olayda, şüpheliler Musa B. ile Nihat D. ünlü iş insanının villasında hırsızlık yaptı. İkiz plakalı beyaz bir otomobille olay yerine gelen şüpheliler, tel örgüleri keserek balkon kapısından içeri girdi. Hırsızlar, evi bir süre aradıktan sonra çelik kasayı ve 45'lik Magnum tabancayı alarak hızla kaçtı. Kaçan şüphelileri fark eden Öztürk'ün akrabası ve sitenin güvenlik görevlisi, durumu polis ekiplerine bildirdi. Bunun üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri Öztürk'ün soyulan villasında yapılan incelemeler esnasında yaklaşık 1 milyon dolar değerinde döviz ve ziynet eşyanın çalındığını belirledi. Şüphelilerin yerlerini güvenlik kameralarından tespit eden ekipler iki hırsızı yakalamak için çalışma başlattı.

Adliyeye sevk edildiler

Hırsızlık olayında adı geçen şüphelilerin 25 suç kaydı bulunan Musa B. ile Nihat D. olduğu anlaşıldı. Ekipler tarafından yakalanarak gözaltına alınan 2 hırsızlık şüphelisi Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Buradaki işlemleri tamamlanan şüpheliler Anadolu Adliyesi'ne sevk edildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Ünlü İş İnsanı Fikret Öztürk'ün Villasında Soygun - Son Dakika

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