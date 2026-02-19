Ünlü İsimler Serbest Bırakıldı - Son Dakika
19.02.2026 18:33
Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan Kaan Tangöze, Murat Dalkılıç, Kemal Doğulu ve İsmail Hacıoğlu serbest kaldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan Kaan Tangöze ile Murat Dalkılıç, modacı Kemal Doğulu ve oyuncu İsmail Hacıoğlu serbest bırakıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından ünlü isimlere yönelik yürütülen 'uyuşturucu' soruşturması sürüyor. Soruşturma kapsamında 'kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak', 'fuhşa teşvik ve aracılık etmek' ve 'uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırmak' suçlarından 25 şüpheliye yönelik operasyon düzenlenmişti. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyon sonucu Terzi isimli mekanın işletmecisi Hakan Tunçelli, şarkıcı Murat Dalkılıç, Duman grubunun solisti Kaan Tangöze, fenomen Hakan Kakız, modacı Kemal Doğulu, 'Bonivex' isimli işletmenin sahibi Murat Ö., 'Züber' isimli firmanın ortakları Murathan K. ile Nailcan K., oyuncu İsmail Hacıoğlu, boksör Adem Kılıçcı ve manken Tolga Kulakçı'nın aralarında olduğu 21 şüpheli gözaltına alınmıştı. Öte yandan sanatçı Edis Görgülü hakkında da dosya kapsamında yakalama kararı çıkarılmıştı.

Emniyette işlemleri tamamlanan ve İstanbul Adliyesi'ne sevk edilerek savcılıkta ifade veren şüphelilerden Kaan Tangöze, Kemal Doğulu, Murat Dalkılıç ve İsmail Hacıoğlu serbest bırakıldı. Şüpheliler Barış Talay, Dilara Kırmıt, Ramazan Bayar, Tolga Kulakçı, Tolga Sezgin ise tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. 21 şüpheliden 12'si ise adli kontrol şartı ile serbest bırakılması talebiyle nöbetçi hakimliğe gönderildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

