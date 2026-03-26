Ünlü İsimlere Uyuşturucu Soruşturması

26.03.2026 19:10
İstanbul'da yürütülen uyuşturucu soruşturmasında bazı ünlüler adli kontrolle serbest bırakıldı.

İstanbul'da yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında adliyeye sevk edilen Kerim Sabancı, Hakan Sabancı, Fikret Orman, Burak Elmas, Güzide Duran ve Didem Soydan, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe 'yurt dışına çıkış yasağı' şeklinde adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından ünlü isimlere yönelik yürütülen 'uyuşturucu' soruşturması sürüyor. Soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen Fikret Orman, Güzide Aksoy (Güzide Duran), Hakan Sabancı, Kerim Sabancı, Burak Elmas, Sezgin Köysüren, Ferhat Aydın, Lütfiye Tuğçe Özbudak, Koray Serenli, Onur Bükçü, İsmail Behram Perinçekli, Didem Soydan, Onur Talay, Mustafa Tari'nin savcılıktaki ifade verme işlemleri tamamlanmıştı. Şüpheliler Kerim Sabancı, Hakan Sabancı, Fikret Orman, Burak Elmas, Güzide Duran ve Didem Soydan, savcılığa verdikleri ifadenin ardından çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe 'yurt dışına çıkış yasağı' şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanması şartıyla serbest bırakıldı. Şüpheliler Koray Serenli, Onur Talay, Sezgin Köysüren ve Mustafa Tari çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklanırken, şüpheliler Lütfiye Tuğçe Özbudak, Ferhat Aydın ve İsmail Behram Perinçekli'ye 'konutu terk etmemek' şeklinde adli kontrol tedbiri uygulandı.

Onur Bükçü ise savcılık işlemleri sonrasında doğrudan serbest bırakılmıştı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

