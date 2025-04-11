Ünlü model, genç yaşta kansere yenik düştü - Son Dakika
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Ünlü model, genç yaşta kansere yenik düştü

Ünlü model, genç yaşta kansere yenik düştü

Avustralya'nın tanınmış modeli Lucy Markovic, nadir görülen bir beyin hastalığı sonucu 27 yaşında hayatını kaybetti. 2015 yılında Avustralya'nın Next Top Model yarışmasında ikincilik kazanarak tanınan Markovic, Armani, Versace, Oscar de la Renta, Bulgari, Givenchy ve Dolce & Gabbana gibi ünlü markalar için podyumlara çıkmıştı

11.04.2025 16:19
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Avustralya'nın ünlü modeli Lucy Markovic, nadir görülen bir beyin hastalığı nedeniyle 27 yaşında yaşama veda etti. Markovic, dört yıldır bu hastalıkla mücadele ediyordu.

2015 yılında Avustralya'nın Next Top Model yarışmasında ikincilik kazanarak tanınan genç model, kısa sürede uluslararası alanda başarılı bir kariyer inşa etmişti. Armani, Versace, Oscar de la Renta, Bulgari, Givenchy ve Dolce & Gabbana gibi ünlü markalar için podyumlara çıkan Markovic, Marie Claire ve Vogue dergilerinde de yer almıştı.

Geçtiğimiz ay Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, beyin damarlarında "golf topu büyüklüğünde" bir malformasyon olduğunu ve ameliyat olacağını duyurmuştu. Bu rahatsızlık, tıpta "arteriovenöz malformasyon" (AVM) olarak biliniyor ve beyin damarlarındaki anormal dolaşım nedeniyle beyin hasarına ve felce yol açabiliyor.

Markovic'in ajansı Elite Model Management yaptığı açıklamada, "Lucy parlak bir ışıktı. Modellik onun hayallerinden biriydi ve bu yolculukta onunla birlikte olmaktan onur duyuyoruz. İşine zarafet, güç ve güzellik kattı. Ama daha da önemlisi, sıcaklığını ve neşesini kattı" ifadelerini kullandı.

Acı haberi sosyal medyada doğrulayan partneri, "Lucy huzur içindeydi. Ben, onun annesi ve benim annem yanındaydık. Bu zor zamanlarda bize alan tanımanızı rica ediyoruz" mesajını paylaştı.

Genç modelin vefatının ardından moda dünyasından taziye mesajları geldi. Versace'nin kreatif direktörü Donatella Versace, "Bu haberi duyduğuma çok üzüldüm. Huzur içinde yat güzel kız" derken, Model of the Year ödüllü Alex Consani, "Huzur içinde yat melek" mesajını paylaştı.

Markovic'in Avustralya'daki ajansı Kult Australia da, "Bugün bir yıldızı kaybettik. Işıl ışıldı, sıcak kalpli ve güzel bir ruha sahipti" sözleriyle üzüntüsünü dile getirdi.

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Son Dakika 3.Sayfa Ünlü model, genç yaşta kansere yenik düştü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • C. Mersin:
    Çok üzücü bir durum. Ölümün bir son değil bir başlangıç olduğuna inanıyorum 8 2 Yanıtla
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