Ünlü oyuncu Elçin Sangu'dan Ayşe Barım tepkisi: Yine bir seçime hazırlanıyoruz - Son Dakika
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Ünlü oyuncu Elçin Sangu'dan Ayşe Barım tepkisi: Yine bir seçime hazırlanıyoruz

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Gezi Parkı olayları ilgili yürütülen soruşturmada tutuklanan menajer Ayşe Barım'ın tutuklanmasına tepki gösteren ünlü oyuncu Elçin Sangu, ''Sektörel sorunları tartışmak ayrı bir konu, ancak henüz görmediğimiz kanıtlarla 12 yıl öncesine dönük tutuklama kararlarının alınması bana sadece yine kutuplaşıyoruz, yine bir seçime hazırlanıyoruz hissi veriyor'' ifadelerine kullandı.

28.01.2025 21:26  Güncelleme: 21:43
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Gezi Parkı olaylarında sanatçıları eylemlere katılması için yönlendirdiği, Osman Kavala gibi sanıklarla yoğun iletişimde olduğu tespit edildiği ve olayların planlayıcılarından olduğu iddia edilerek gözaltına alınan menajer Ayşe Barım," Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüse yardım etme" suçlamasıyla tutuklandı.

Barım'ın tutuklanmasına siyasetçilerin yanı sıra ünlü isimler de tepki gösterirken; ünlü oyuncu Elçin Sangu'nun paylaşımları dikkat çekti.

"YİNE BİR SEÇİME HAZIRLANIYORUZ"

"Sektörel sorunları irdelemek için başlayıp, hiçbir siyasi yorumunu görmediğim, duymadığım ve sektörel olarak tanıdığım Ayşe Barım'ın, kamuoyunda açıklanmayan delillerle tutuklanması vicdanen hepimizi rahatsız etmektedir." diyen Sangu, "Sektörel sorunları tartışmak ayrı bir konu, ancak henüz görmediğimiz kanıtlarla 12 yıl öncesine dönük tutuklama kararlarının alınması bana sadece yine kutuplaşıyoruz, yine bir seçime hazırlanıyoruz hissi veriyor" ifadelerini kullandı.

"CİDDİYETE DAVET EDİYORUM"

Sangu paylaşımında, "Gitgide bir iletişim faciasına dönüşen bu meselede, konuyu saptıran bazı arkadaşlarımızın açıklamaları, sektörle hiçbir ilgisi olmayan kişilerin 'çok bilir' edasıyla konuşmaları gibi unsurlar da süreci daha da kaotik hale getiriyor.

Gerçeklerin açıklığa kavuşması için hukukun şeffaf bir şekilde işlemesi ve delillerin kamuoyuyla paylaşılması şarttır. Aksi takdirde, bu tarz kararlar toplumsal güvensizliği artırmaktan öteye gitmeyecektir. Bu konuda yorum ve paylaşım yapan kişileri de ciddiyete davet ediyorum" diye yazdı.

Ünlü oyuncu Elçin Sangu\'dan Ayşe Barım tepkisi: Yine bir seçime hazırlanıyoruz

Elçin Sangu, Ayşe Barım, 3-sayfa, Magazin, Sanat, Hukuk, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Ünlü oyuncu Elçin Sangu'dan Ayşe Barım tepkisi: Yine bir seçime hazırlanıyoruz - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (20)

  • Eda Demir:
    Elçin hanım sen seçim zamanın başka eve taşınıp benim seçim kağıdın niye gelmiyor diye ortalığı ayağa kaldırıp hatanın sende olduğunu qnlayinca susan kaos oluşturmaya çalışan sen değil miydin 299 47 Yanıtla
  • Abuzer Kadayıf:
    Bu arkadaşımız da boyuna kilosuna bakmadan ülke yönetimine el attı valla bunlar ne yer ne içer çok merak ederiz 199 48 Yanıtla
    VillaUmut:
    E sen vasat sıfatınla yargı dağıtırken iyi ama :) 6 20
  • atakan şimşek:
    Sen git çalı süpürgesi ile ev süpür 148 36 Yanıtla
  • Abuzer Kadayıf:
    Ününü duymadık da ismini ilk duyduk o kesin 135 35 Yanıtla
  • ihsan aykut:
    Nedendir birinin nasırına basılıyor ses başkasından çıkıyor hayret acaba diyorum yarası olanmı gocunuyor.... 127 25 Yanıtla
  • BEYTULLAH SAKİ:
    lütfen herkes kendi işini yapsın. Kaos çıkarmaya çalışıp ismini ön plana atıp gündem oluşturmayın. Bağımsız yargıya dil uzatmayı kendisinie iş edinen şahsiyetlere sözüm. 104 29 Yanıtla
  • Celâl YILDIRIM:
    sen kimsin kim bu ülkede artık sizin gibi Gündem'de kalmak için bu ülkenin insanlarına hakaret ederek bir yere gelmeye gelenlerin değil anadolu uyandı 99 27 Yanıtla
  • monşer null:
    Bundan sonra Herşey Değişecek 96 17 Yanıtla
  • Oktay Bezirkan:
    sanat camiası paradan başka birşeyi girmediği için en yakınındakini bilentanıyamaz 73 15 Yanıtla
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