Ünlü oyuncu Emre Törün hayatını kaybetti

Oyuncu ve seslendirme sanatçısı Emre Törün, 53 yaşında hayatını kaybetti. Törün'ün genç yaşta ölümü, ailesi başta olmak üzere, sanat camiasından dostlarını ve sevenlerini üzdü.

KANSERLE MÜCADELE EDİYORDU

Bir süredir kanserle mücadele eden Törün, daha önce pankreas kanserini yenmiş ancak hastalık son dönemde karaciğerine sıçramıştı.

Törün, 'Arka Sokaklar', 'Üç Kız Kardeş', 'Hudutsuz Sevda' gibi birçok yapımda yer almıştı.

"KALBİM ÇOK ACIYOR"

Acı haberi oyuncu Umut Oğuz sosyal medya hesabından duyurdu. Oğuz, yaptığı paylaşımda "Defalarca aynı sahneyi paylaştığım, hayran olduğum, her sohbetinden yeni bir şeyler öğrendiğim canım Emre'm göç etti gitti. Kalbim çok acıyor. Hayat bazen gerçekten çok acımasız." ifadelerini kullandı.

EMRE TÖRÜN KİMDİR?

Emre Törün, 11 Mart 1972'te İstanbul'da doğdu. 1996'da oyunculuğa başladığı ilk dizisi Kara Melek'te 4 sezon üst üste oynadı.

Daha sonra birçok film ve dizide rol aldı. Emre Törün, 2015-2017 arası 3 sezon oynadığı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde istihbaratçı Nevzat Çankırılı karakterini canlandırdı.

EMRE TÖRÜN'ÜN OYNADIĞI DİZİ VE FİLMLER

Hudutsuz Sevda - (2024) - Şeref

Ahit: Musa'nın Hikâyesi - (2024) - Dathan

Üç Kız Kardeş - (2023-2024) - Adnan

Mahsusa: Trablusgarb - (2023-2024) - Albay Neşet

Bir Zamanlar Kıbrıs/Kıbrıs: Zafere Doğru - (2021-2022) - III. Makarios

Arka Sokaklar - (2020) - Civan

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz - (2015-2017) - Nevzat Çankırı

Reaksiyon - (2014) - Savcı