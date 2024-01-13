Ünlü oyuncu Halil Ergün\'ün aracıyla yaşadığı kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı

Usta oyuncu Halil Ergün, Şişli'de aracıyla seyir halindeyken ayağı gaz pedalına sıkışınca direksiyon hakimiyetini kaybederek karşı şeritten gelen araca çarptı. Ünlü oyuncunun yaşadığı kaza anı güvenlik kameralarına anbean yansıdı.

YARA ALMADAN KURTULDU

Şişli Halaskargazi Caddesi'nde geçtiğimiz aylarda meydana gelen kazada, sabah saatlerinde evinden çıkan ünlü oyuncu Halil Ergün, aracıyla ilerlemeye başladı. O esnada ünlü oyuncu, ayağı gaz pedalına sıkışınca direksiyon hakimiyetini kaybetti. Önce yan şeritteki araca çarpan Ergün, daha sonra ise aracıyla kaldırıma çıktı. Kazanın ardından ünlü oyuncu da çevredekiler de ölümden dönerken, şans eseri kimse yaralanmadı. Kazanın şokuyla aracından inen Ergün, çevresindekilere uzun süre kazanın nasıl gerçekleştiğini anlattı. Yaşanan kaza anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Kazanın ardından gelen polis ekipleri, olayla ilgili inceleme yaparak tutanak tuttu.