Ünlü Oyuncunun Şirketiyle Çek Krizi - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Ünlü Oyuncunun Şirketiyle Çek Krizi

Ünlü Oyuncunun Şirketiyle Çek Krizi
22.05.2025 12:42
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Denizli'de bir firma, Yağmur Atacan'a ait şirketten aldığı çekin karşılıksız çıkmasıyla yargıya gitti.

Denizli'de faaliyet gösteren yaş mama ve konserve üreten bir firma, ünlü oyuncu Yağmur Atacan'ın sahibi olduğu şirket üzerinden yapılan alım için kendilerine kesilen çekin karşılıksız çıkması ve muhatap bulamaması üzerine yargı yoluna gitti.

Denizli'nin Çivril ilçesinde faaliyet gösteren yaş mama ve konserve üretimi yapan firma ile ünlü oyuncu Yağmur Atacan'ın sahibi olduğu evcil hayvan mama şirketi, 1 yıl önce ticari faaliyetlere başladı. Denizlili firmaya, son aylarda alınan ürünlere karşılık olarak söz konusu şirkete ait 761 bin 510 liralık çek verildi. 27 Nisan 2025 tarihli verilen çekin günü geldiğinde bankaya giden firma yetkilileri, aldıkları cevap karşısında büyük hayal kırıklığı yaşadı. Çekin karşılıksız olduğunu öğrenen firma, hem Yağmur Atacan'a hem de şirket çalışanlarına ulaşmaya çalışmaya çalışsa da çabaları yetersiz kaldı. Denizli firmasının şikayeti üzerine başlayan alacak davasında, yargı sürecinin devam ettiği bildirildi.

Çözüm için denedikleri tüm yolların sonuçsuz kalması üzerine yargı yoluna başvurduklarını ifade eden mama firması Finans Müdürü Sadri Porhan, "Denizli'de yaş mama ve konserve üreten bir firmayız. Yağmur Atacan'ın sahibi olduğu Xpet Evcil Hayvan Ürünleri şirketiyle yaklaşık 1 yıldır ticari faaliyetlerde bulunuyoruz. Son 2-3 aya ilişkin alınan ürünler için firmaya ait çekler verdi. Bu çeklerden bir tanesinin günü geldi ve bu çek karşılıksız çıktı. Günü gelmemiş çeklerimiz de var. Kendisine ulaşmak istedik ama ulaşamadık. Sonuç olarak kendisi ile ilgili idari ve icra takibi başlattık" dedi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

Yağmur Atacan, 3-sayfa, Magazin, Ekonomi, denizli, Hukuk, Yargı, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Ünlü Oyuncunun Şirketiyle Çek Krizi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
“Rizeliye imkansız yoktur“ dedi, dağa ’Lazkopter’ indirdi "Rizeliye imkansız yoktur" dedi, dağa 'Lazkopter' indirdi
Jose Mourinho Roma Havalimanı’nda görüldü Jose Mourinho Roma Havalimanı'nda görüldü
Muazzez Ersoy, sağlıklı ve genç kalmanın sırrını açıkladı Muazzez Ersoy, sağlıklı ve genç kalmanın sırrını açıkladı
Drenaj tünelini çocuklar mesken tuttu İçinden yatak çıktı Drenaj tünelini çocuklar mesken tuttu! İçinden yatak çıktı
Üsküdar Belediyesi’ne haciz geldi Üsküdar Belediyesi'ne haciz geldi
İsrail durmuyor Türk diplomatların da bulunduğu heyete ateş açıldı İsrail durmuyor! Türk diplomatların da bulunduğu heyete ateş açıldı
Sakarya’da dere kenarında tek tırnaklı hayvan kemikleri bulundu Sakarya'da dere kenarında tek tırnaklı hayvan kemikleri bulundu
Google’dan 2 milyar Gmail kullanıcısına güvenlik uyarısı: Bu e-postayı hemen silin Google'dan 2 milyar Gmail kullanıcısına güvenlik uyarısı: Bu e-postayı hemen silin
FETÖ’nün en kritik isimleri arasında yer alan Etem Taş yakalandı FETÖ'nün en kritik isimleri arasında yer alan Etem Taş yakalandı
Real Madrid’den Barcelona’ya yılın transfer çalımı Real Madrid'den Barcelona'ya yılın transfer çalımı
İşçiler her şeyi anlattı Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki hakkında bomba iddia İşçiler her şeyi anlattı! Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki hakkında bomba iddia

12:23
Vatandaş isyanda, İBB ve Pendik Belediyesi topu birbirine atıyor
Vatandaş isyanda, İBB ve Pendik Belediyesi topu birbirine atıyor
11:18
MB Başkanı Karahan’a soruldu: Asgari ücrete ara zam yapılacak mı
MB Başkanı Karahan'a soruldu: Asgari ücrete ara zam yapılacak mı?
10:56
Merkez’in yıl sonu enflasyon tahmini değişmedi: Yüzde 24
Merkez'in yıl sonu enflasyon tahmini değişmedi: Yüzde 24
10:15
41 ilde yapılan ankette dikkat çeken sonuçlar Zafer Partisi, İYİ Parti’yi geçti
41 ilde yapılan ankette dikkat çeken sonuçlar! Zafer Partisi, İYİ Parti'yi geçti
10:13
İsrailli diplomatları öldüren saldırganın ilk sözleri: Ben yaptım, Gazze için yaptım
İsrailli diplomatları öldüren saldırganın ilk sözleri: Ben yaptım, Gazze için yaptım
17:54
Gittiği restorandan tuvalet kağıdı çaldı Herkes aynı soruyu soruyor
Gittiği restorandan tuvalet kağıdı çaldı! Herkes aynı soruyu soruyor
17:52
Minguzzi cinayetinde verilen ’bıçak’ kararı için başsavcılıktan açıklama
Minguzzi cinayetinde verilen 'bıçak' kararı için başsavcılıktan açıklama
17:36
Herkes yıldız transferi beklerken Ali Koç 2. Lig’den topçu aldı
Herkes yıldız transferi beklerken Ali Koç 2. Lig'den topçu aldı
17:28
Fenerbahçe’nin eski yıldızı Luis Nani’den Jose Mourinho yorumu
Fenerbahçe'nin eski yıldızı Luis Nani'den Jose Mourinho yorumu
17:07
Moskova’ya yapılan İHA saldırılarından ilk görüntüler
Moskova'ya yapılan İHA saldırılarından ilk görüntüler
17:02
Süper Lig devi, Ozan Kabak için harekete geçti
Süper Lig devi, Ozan Kabak için harekete geçti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.05.2025 13:54:26. #7.13#
SON DAKİKA: Ünlü Oyuncunun Şirketiyle Çek Krizi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.