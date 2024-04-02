Ünlü yapımcı ve yönetmen, Türk sinemasının 'Bay Sinema'sı olarak nam salan Türker İnanoğlu, rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırıldı. İnanoğlu'nun damadı Cüneyt Özdemir, kayınpederinin sağlık durumuna ilişkin" Kendisi hayatta, yaşıyor. Lütfen aile bireyleri dışındaki haberlere itibar etmeyiniz." dedi.
Sosyal medyada İnanoğlu'nun hayatını kaybettiği iddialarına ilişkin, ünlü yönetmenin damadı gazeteci Cüneyt Özdemir'den açıklama geldi.
X'teki sosyal medya hesabından paylaşım yapan Özdemir, "Aile büyüğümüz Türker İnanoğlu'nu hastaneye kaldırdık. Kendisi hayatta, yaşıyor. Lütfen aile bireyleri dışındaki haberlere itibar etmeyiniz. Sağlık durumu ile ilgili bilgilendirmeyi düzenli olarak yapacağım." ifadelerini kullandı.
Son Dakika › 3.Sayfa › Ünlü yönetmen Türker İnanoğlu hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
Denizli'de Eşen Gölü kıyısında otomobilin el frenini çekmeyi unutan gençlerin aracı göle düştü. İtfaiye ekipleri suya gömülen aracı çıkarırken, araçta kimsenin olmaması büyük bir şans oldu.
Gayrettepe Yıldız Posta Caddesi Esentepe Mahallesi Gönenoğlu Sokak'ta bulunan 'Masquerade' adlı gece kulübünde çıkan yangında, saat 13.00 sıralarında 29 kişi hayatını kaybetti. İtfaiye kaynaklarına göre, gece kulübünde yapılan ses yalıtımı ve dekor tadilatı çalışmalarında tüp patlaması yaşandı ve elyaf malzemeler tutuştu. Mekanın tek kapısı olduğu öğrenilirken, içeride mahsur kalanların çoğu dumandan zehirlenerek hayatını kaybetti.
Elazığ'da Rüstempaşa Mahallesi'nde iki grup arasında çıkan tartışma silahlı ve bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada 1 kişi hayatını kaybederken 2 kişi yaralandı. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.
Beşiktaş'ta tadilat yapılan gece kulübünde çıkan yangında 29 kişi hayatını kaybetti. Hayatını kaybedenlerin cenazeleri çevredeki hastanelerin morguna kaldırıldı. Teşhis sonrasında 20 cenaze Adli Tıp Kurumu'na getirildi. Cenazelerin yakınları Adli Tıp Kurumu önünde bekliyor. Olayda hayatını kaybedenler arasında Atanur Aladağ'ın da olduğu belirtildi.
Beşiktaş'ta çıkan yangında 29 kişi hayatını kaybetti. İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamada, olayla ilgili 6 şüphelinin gözaltına alındığı belirtilmişti. Ancak alınan bilgilere göre, gözaltı sayısı 8'e yükseldi ve soruşturma devam ediyor.
Sizin düşünceleriniz neler ?
Yorumlar (1)