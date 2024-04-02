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Ünlü yönetmen Türker İnanoğlu hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
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Ünlü yönetmen Türker İnanoğlu hastaneye kaldırıldı

Ünlü yönetmen Türker İnanoğlu hastaneye kaldırıldı

Ünlü yapımcı ve yönetmen Türker İnanoğlu hastaneye kaldırıldı. İnanoğlu'nun damadı gazeteci Cüneyt Özdemir, "Türker İnanoğlu hayatını kaybetti" şeklindeki iddialara ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Kendisi hayatta, yaşıyor. Lütfen aile bireyleri dışındaki haberlere itibar etmeyiniz." ifadelerini kullandı.

02.04.2024 18:43  Güncelleme: 18:47
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Ünlü yapımcı ve yönetmen, Türk sinemasının 'Bay Sinema'sı olarak nam salan Türker İnanoğlu, rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırıldı. İnanoğlu'nun damadı Cüneyt Özdemir, kayınpederinin sağlık durumuna ilişkin" Kendisi hayatta, yaşıyor. Lütfen aile bireyleri dışındaki haberlere itibar etmeyiniz." dedi.

Sosyal medyada İnanoğlu'nun hayatını kaybettiği iddialarına ilişkin, ünlü yönetmenin damadı gazeteci Cüneyt Özdemir'den açıklama geldi.

Ünlü yönetmen Türker İnanoğlu hastaneye kaldırıldı

"TÜRKER İNANOĞLU YAŞIYOR"

X'teki sosyal medya hesabından paylaşım yapan Özdemir, "Aile büyüğümüz Türker İnanoğlu'nu hastaneye kaldırdık. Kendisi hayatta, yaşıyor. Lütfen aile bireyleri dışındaki haberlere itibar etmeyiniz. Sağlık durumu ile ilgili bilgilendirmeyi düzenli olarak yapacağım." ifadelerini kullandı.

Abdullah Aydemir
Abdullah Aydemir
Sondakika.com - 3.Sayfa

Türker İnanoğlu, Cüneyt Özdemir, 3.Sayfa, Magazin, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Ünlü yönetmen Türker İnanoğlu hastaneye kaldırıldı - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

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