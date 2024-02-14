Ünlü zincir restoranın tavanı çöktü, onlarca kişi ölümden döndü
Meşhur restoranda yemek yerken kabusu yaşadılar
Zincir restoranın asma tavanı çöktü 11 kişi yaralandı
AFYONKARAHİSAR - Ünlü bir zincir restoranın Afyonkarahisar'daki şubesinin asma tavanının çökmesi sonucu 11 kişi yaralandı.
Olay, Afyonkarahisar- İzmir karayolu Akören beldesi girişinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Köfteci Yusuf adıyla bilinen ve Türkiye'de çok sayıda şubesi bulunan restoranın asma tavanı bilinmeyen bir nedenden dolayı çöktü. İçerde müşterilerin olduğu esnada yaşanan göçükte bazı müşteriler tavan parçalarının altında kaldı. Olay sonrası çevredekilerin haber vermesiyle bölgeye jandarma, 112 acil servis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler hızlı bir şekilde yaralananları hastaneye kaldırdı. Can pazarının kurulduğu olayda 7'si hafif 11 kişi yaralandı. Olayın ardından zincir restoranın şubesi tamamen kapatıldı. Jandarma ekiplerinin olay yerine incelemeleri sürerken tavanın nasıl çöktüğüyle ilgilide itfaiye ekipleri de detaylı bir çalışma yaptı.
Olay yerinden çekilen fotoğraflar ise yaşanan dehşeti gözler önüne serdi.
Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçlarında Galatasaray'ı eleyen Kopenhag, Manchester City'ye 3-1 mağlup oldu. Aynı gece oynanan diğer maçta Real Madrid, deplasmanda Leipzıg'i 1-0 yendi.
Sipariş sırasında bekleyen genç kız, arkadan kendisine sinsice sokulan yaşlı adam tarafından defalarca taciz edildi. Taciz edildiğini fark eden genç kız, ani bir hareketle yaşlı adamı boşa düşürdü. Olay sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.
Antalya'da yaşanan sağanak yağışlar sonucunda alt geçitler suyla dolarken, Halil Yıldız'ın otomobil içerisinde ölü bulunduğu alt geçitte su seviyesinin 2,5 metre yükseldiği görüldü.
Daha önce birçok kez yarışmacılarla kavga ettiği için ceza alan Yunus Emre, ada konseyinde Acun Ilıcalı'ya resti çekerek "Benim seviyem bu programa uymuyorsa da hiç problem değil. Yapacak bir şey yok" dedi. Acun Ilıcalı da Yunus Emre'nin yarışmada uzun süre kalamayacağını belirterek "Sana 3 ödül cezası daha veriyoruz, toplamda 6 etti. Seni burada zorla tutmuyoruz" dedi.
Uluslararası petrol fiyatları ve döviz kuru nedeniyle akaryakıt fiyatlarındaki değişkenlik sürüyor. En son motorine gelen 2 lira 56 kuruşluk zammın ardından benzinde de fiyat değişiyor. Benzine bu gece yarısından itibaren 1 lira 79 kuruşluk bir zam bekleniyor.
Eski başbakanlardan Binali Yıldırım'ın Erzincan İliç'teki madenle ilgili önlem alınması ve bölgenin riskli olduğunu söyleyenleri "Bilgi kirliliği ve kara propaganda" ile suçladığı konuşmalar ortaya çıktı.
Erzincan'ın İliç ilçesindeki Çöpler Altın Madeni'nde meydana gelen toprak kayması uluslararası kamuoyunun de gündemine oturdu. İngiliz The Guardian gazetesi, okurlarına servis ettiği haberde "Kayıp Türk madenciler siyanürlü heyelan tarafından yutuldu" ifadelerine yer verdi.
Kurucusu olduğu Ahbap derneğiyle yardımlar yapan Haluk Levent, Erzincan İliç'teki faciada bir işçinin göçük altından kendi imkanlarıyla çıktığını ve hastanede tedavi altında olduğunu söyledi.
Son Dakika › 3.Sayfa › Ünlü zincir restoranın tavanı çöktü, onlarca kişi ölümden döndü - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?