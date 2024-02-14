Ünlü zincir restoranın tavanı çöktü, onlarca kişi ölümden döndü - Son Dakika
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Ünlü zincir restoranın tavanı çöktü, onlarca kişi ölümden döndü

Afyonkarahisar'daki ünlü bir zincir restoranın asma tavanı çökerek 11 kişinin yaralanmasına neden oldu. Olay sonrası bölgeye jandarma, 112 acil servis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Şube tamamen kapatıldı ve olayın nasıl gerçekleştiği araştırılıyor.

14.02.2024 09:04  Güncelleme: 09:07
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Ünlü zincir restoranın tavanı çöktü, onlarca kişi ölümden döndü

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Zincir restoranın asma tavanı çöktü 11 kişi yaralandı

AFYONKARAHİSAR - Ünlü bir zincir restoranın Afyonkarahisar'daki şubesinin asma tavanının çökmesi sonucu 11 kişi yaralandı.

Olay, Afyonkarahisar- İzmir karayolu Akören beldesi girişinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Köfteci Yusuf adıyla bilinen ve Türkiye'de çok sayıda şubesi bulunan restoranın asma tavanı bilinmeyen bir nedenden dolayı çöktü. İçerde müşterilerin olduğu esnada yaşanan göçükte bazı müşteriler tavan parçalarının altında kaldı. Olay sonrası çevredekilerin haber vermesiyle bölgeye jandarma, 112 acil servis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler hızlı bir şekilde yaralananları hastaneye kaldırdı. Can pazarının kurulduğu olayda 7'si hafif 11 kişi yaralandı. Olayın ardından zincir restoranın şubesi tamamen kapatıldı. Jandarma ekiplerinin olay yerine incelemeleri sürerken tavanın nasıl çöktüğüyle ilgilide itfaiye ekipleri de detaylı bir çalışma yaptı.

Olay yerinden çekilen fotoğraflar ise yaşanan dehşeti gözler önüne serdi.

Ünlü zincir restoranın tavanı çöktü, onlarca kişi ölümden döndü
Kaynak: İHA

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