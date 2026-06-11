Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonu: 22 gözaltı - Son Dakika
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Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonu: 22 gözaltı

11.06.2026 08:08
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İstanbul'da ünlü isimlere yönelik uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında 22 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler arasında oyuncu Enis Arıkan da bulunuyor.

Ünlülere yönelik uyuşturucu ve fuhuş soruşturmaları kapsamında 22 kişinin 'şüpheli' olarak gözaltına alındığı öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, toplum sağlığını ve güvenliğini tehdit eden uyuşturucuyla mücadele kapsamında Cumhuriyet Başsavcılığının ünlü isimlere yönelik yürüttüğü uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasında kolluk güçlerince yeni bir operasyon dalgası başlatıldı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, soruşturma kapsamında haklarında yakalama kararı verilen 22 şüpheliyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan isimler arasında tiyatro ve sinema oyuncusu Enis Arıkan'ın da bulunduğu öğrenildi. Gözaltı sayısının artabileceği ifade ediliyor.

Sağlık kontrolünden geçirilen ünlü simalar, ifade işlemleri için Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün Küçükçekmece ilçesindeki merkezine götürüldü. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Enis Arıkan, Uyuşturucu, 3. Sayfa, İstanbul, Güvenlik, Gözaltı, Ünlüler, Magazin, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonu: 22 gözaltı - Son Dakika

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