Ünlülere yeni uyuşturucu operasyonu! Aralarında Selen Görgüzel de var

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında gece yarısı yeni gelişme daha yaşandı.
Soruşturması kapsamında ünlü isimler gözaltına alındı. Gözaltına alınan isimler arasında Selen Görgüzel, Ayşe Sağlam ve Ceren Alper'in yer aldığı belirtildi.
Hamdi Alkan'ın eski eşi şarkıcı Selen Görgüzel, 'Survivor' isim yarışma programına katılmış, elenmesisinin ardından Türkiye'ye dönmüştü.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturmada, aralarında ünlü isimlerinde bulunduğu çok sayıda kişi hakkında "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde bulundurmak", "uyuşturucu kullanılmasını kolaylaştırmak" ve "bir kimseyi fuhşa teşvik etmek, bunun yolunu kolaylaştırmak ya da fuhuş için aracılık etmek veya yer temin etmek" suçlarından gözaltı kararı verilmişti.
