Ünlülere yeni uyuşturucu operasyonu! Aralarında Selen Görgüzel de var
Ünlülere yeni uyuşturucu operasyonu! Aralarında Selen Görgüzel de var

Ünlülere yeni uyuşturucu operasyonu! Aralarında Selen Görgüzel de var
10.01.2026 00:53  Güncelleme: 01:00
Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında üç ünlü isim daha gözaltına alındı. Gözaltına alınan isimler arasında Selen Görgüzel, Ayşe Sağlam ve Ceren Alper'in yer aldığı belirtildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında gece yarısı yeni gelişme daha yaşandı.

ÜNLÜ İSİMLER GÖZALTINA ALINDI

Soruşturması kapsamında ünlü isimler gözaltına alındı. Gözaltına alınan isimler arasında Selen Görgüzel, Ayşe Sağlam ve Ceren Alper'in yer aldığı belirtildi.

SURVİVOR'DAN ELENİP TÜRKİYE'YE DÖNMÜŞTÜ

Hamdi Alkan'ın eski eşi şarkıcı Selen Görgüzel, 'Survivor' isim yarışma programına katılmış, elenmesisinin ardından Türkiye'ye dönmüştü.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturmada, aralarında ünlü isimlerinde bulunduğu çok sayıda kişi hakkında "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde bulundurmak", "uyuşturucu kullanılmasını kolaylaştırmak" ve "bir kimseyi fuhşa teşvik etmek, bunun yolunu kolaylaştırmak ya da fuhuş için aracılık etmek veya yer temin etmek" suçlarından gözaltı kararı verilmişti.

Ceren Alper, Ayşe Sağlam

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • 1616 1616:
    bunlari boş verin baronları yakalayın .ulkeye bu zehiri getirenleri bulun. 20 0 Yanıtla
  • eray Bolat eray Bolat:
    ünlüler gözaltı son dakika diyorsunda google yaziyorum hiç birini tanimiyor nasil ünlü bunlar 4 1 Yanıtla
  • Gökçen Bilge Özdemir Karaoğlu Gökçen Bilge Özdemir Karaoğlu:
    ne güzel ne güzel ne güzel ne kadar gündem dolu böyle her gece bir mevzuu her gündüz bir adliye vakası her gece ve gündüz operasyon arkası yarın gibi heyecanla bekliyoruz 2 1 Yanıtla
